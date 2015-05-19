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Социум

Из-за опрессовки труб в Уральске отключено горячее водоснабжение

Фото из архива "МГ" На время гидравлической опрессовки тепловых сетей в уральских многоэтажках отключат подачу горячей воды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", согласно нормативным документам, ежегодно после окончания отопительного сезона должна проводиться гидравлическая опрессовка тепловых сетей для выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и усталостью металла трубопроводов. Гидравлическая опрессовка в Уральске будет проводиться по графику, согласованному с акиматом г. Уральск. Согласно графику, 19-20 мая гидравлическая опрессовка будет п
Анэль Кайнеденова
Из-за опрессовки труб в Уральске отключено горячее водоснабжение
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" На время гидравлической опрессовки тепловых сетей в уральских многоэтажках отключат подачу горячей воды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", согласно нормативным документам, ежегодно после окончания отопительного сезона должна проводиться гидравлическая опрессовка тепловых сетей для выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и усталостью металла трубопроводов. Гидравлическая опрессовка в Уральске будет проводиться по графику, согласованному с акиматом г. Уральск. Согласно графику, 19-20 мая гидравлическая опрессовка будет проведена на магистрали №2,3,5 и внутриквартальных тепловых сетей и под отключение попадут потребители в районе улиц Молдавская, Ярославская, М. Маметовой, А. Молдагуловой, Кердери, Курмангазы, Ихсанова, пр. Евразия, пр. Достык, район ж/вокзала, завода «Омега», ул. Локомотивная. 26-27 мая опрессовка будет проведена на магистрали №4,8 и внутриквартальных тепловых сетей. Под отключение попадут потребители в районе микрорайонов «Северо-Восток», «Строитель», «Айгуль», №4, №6, ул. У.Громовой, Щорса, Каратюбинская, Алматинская, Жамбыла, Айталиева. 2-3 июня из-за опрессовки магистрали №6 и внутриквартальных тепловых сетей под отключение попадут дома в районе улиц Урдинская, Гагарина, Демократическая и район Мясокомбината. Многоэтажки в районе проспекта Достык-Дружба, ул. Ескалиева, Т. Масина, Молдагалиева, Фрунзе, район Облбольницы, завода «Зенит» будут отключены 9-10 июня. Там гидравлическая опрессовка проводится на магистрали №7 и внутриквартальных тепловых сетей. - После проведения испытаний горячая вода будут подана в дома. Выявленные аварийные участки тепловых сетей будут отремонтированы в кратчайшие сроки, - сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго". - Также в ходе подготовительной кампании к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов предусматривается ремонты вспомогательного оборудования цехов и КИПиА; по тепловым сетям протяженностью 8,7 км, восстановление теплоизоляции протяженностью 3 км, ревизия тепловых камер, запорной арматуры по котельному хозяйству - капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 635 метров, замена сетевого насоса. Этим летом также планируется текущий ремонт в 10 котельных с ревизией оборудования котлов, насосов, баков-аккумуляторов. На сегодняшний день начат ремонт внутриквартальных тепловых сетей в районе улиц: Даулеткерея, 20 Павлодарская, Мухита 128,129, Чингирлауская 2, микрорайон им. Кунаева. - В очередной раз в связи с большим числом разрытий в городе просим жителей города соблюдать меры предосторожности, не заходить за ограждения и не разрешать детям играть вблизи вскрытых теплотрасс, - сообщили в "ЖТЭ". - По программе «Нурлы Жол» запланирована реконструкция участков ТМ-4 в районе родильного дома №2 протяженностью 0,6 км и ТМ-8 от 5 микрорайона до микрорайона «Строитель» через ул. С. Датова протяженностью 1,12 км, по ул. Ружейникова от ул. Гагарина до ул. Джамбула протяженностью 0,82км, по ул. Сарайшик от ул. Жунисова до ул. Ескалиева протяженностью 0,86 км. В связи с этим потребители будут отключены от горячей воды. Под отключение попадают 12 жилых домов и 5 социальных объектов. В северо-восточную часть города теплоноситель будет подаваться по резервной схеме. АО «Жайыктеплоэнерго» приносит своим потребителям извинения за причиненные неудобства и направляет свои усилия на качественную подготовку сетей и оборудования для стабильной работы в зимний период.
Уральск горячая вода

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