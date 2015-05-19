Из-за опрессовки труб в Уральске отключено горячее водоснабжение

Фото из архива "МГ" На время гидравлической опрессовки тепловых сетей в уральских многоэтажках отключат подачу горячей воды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", согласно нормативным документам, ежегодно после окончания отопительного сезона должна проводиться гидравлическая опрессовка тепловых сетей для выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и усталостью металла трубопроводов. Гидравлическая опрессовка в Уральске будет проводиться по графику, согласованному с акиматом г. Уральск. Согласно графику, 19-20 мая гидравлическая опрессовка будет п