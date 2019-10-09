Из-за пожара 8 семей остались без жилья в ЗКО

Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьинск района Байтерек вечером 6 октября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Возгорание произошло в квартире на втором этаже, однако из-за того, что пожарных вызвали слишком поздно, пламя перекинулось на крышу здания. - Не сразу поняли, что горим. Я почувствовала дым в квартире, вышла на улицу, а там огонь полыхает надо мной. Люди сами покинули дом. Потом начали вызывать пожарных. Та квартира, откуда все началось, выгорела полностью. Пока тушили, меня затопило. По колено вода стояла в квартире, - пояснила жительница дома Евгени