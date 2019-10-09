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Социум

Из-за пожара 8 семей остались без жилья в ЗКО

Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьинск района Байтерек вечером 6 октября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Возгорание произошло в квартире на втором этаже, однако из-за того, что пожарных вызвали слишком поздно, пламя перекинулось на крышу здания. - Не сразу поняли, что горим. Я почувствовала дым в квартире, вышла на улицу, а там огонь полыхает надо мной. Люди сами покинули дом. Потом начали вызывать пожарных. Та квартира, откуда все началось, выгорела полностью. Пока тушили, меня затопило. По колено вода стояла в квартире, - пояснила жительница дома Евгени
Дана Рахметова
Из-за пожара 8 семей остались без жилья в ЗКО
Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьинск района Байтерек вечером 6 октября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Возгорание произошло в квартире на втором этаже, однако из-за того, что пожарных вызвали слишком поздно, пламя перекинулось на крышу здания. - Не сразу поняли, что горим. Я почувствовала дым в квартире, вышла на улицу, а там огонь полыхает надо мной. Люди сами покинули дом. Потом начали вызывать пожарных. Та квартира, откуда все началось, выгорела полностью. Пока тушили, меня затопило. По колено вода стояла в квартире, - пояснила жительница дома Евгения Барашкова. Однако главной проблемой для жителей дома сейчас является ремонт крыши. Балки сгорели до углей, а профлист пришел в негодность. - Мы по госпрограмме отремонтировали крышу капитально в 2012 году. На каждую квартиру получилось почти по 500 тысяч тенге, которые мы должны выплатить в течение 15 лет. Сейчас нам не на что крышу ремонтировать, - сетует пенсионерка. Как рассказал Анжан Рашев, в момент пожара его дома не было. В квартире находилась его супруга и трое детей. Их эвакуировали работники сельской больницы, которые пришли на помощь во время пожара. - Мы живём в этой квартире несколько лет. Квартиру моя супруга получила как молодой специалист, она работает в больнице. У нас трое детей. самому маленькому нет и месяца. Когда случился пожар, они одни были дома, я ехал с работы. главная проблема для нас сейчас - это ремонт крыши. Мало того что мы выплачиваем Кредит за квартиру, кредит за ремонт крыши, так ещё теперь нужно собрать денег на ее новый ремонт, - заявил Анжан Рашев. Со слов жильцов дома, подрядчик, который проводил ремонт, говорит, что для проведения нового ремонта крыши необходимо погасить прежний долг. На это у сельчан денег нет. Дом был построен в 1975 году. Все эти годы жильцы своими силами проводили текущий ремонт. Со слов жильцов дома, в акимате им сказали, что возместить ущерб от пожара должен хозяин квартиры, откуда и пошло пламя. Однако, как говорят соседи, денег у пострадавшей семьи нет, и возмещать, естественно, они ничего не будут. В ДЧС ЗКО сообщили, что пожар был полностью ликвидирован спустя почти два часа после поступления вызова на пульт пожарной части. - Все жители дома были эвакуированы. также один мужчина с ожогами обратился в больницу после получения медицинской помощи он был отпущен домой, - рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.
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Пожар

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