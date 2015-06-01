Из-за пожара в гостинице «Шагала» в Уральске было эвакуировано 47 человек

Пожар произошел 31 мая примерно в 5 часов утра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в УЧС г.Уральск, пожар произошел примерно в 5 часов утра 31 мая в помещении кухни гостиницы "Шагала" по улице Т.Масина, 67/1. Из гостиницы было эвакуировано 47 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. - В результате проверки было установлено, что причиной пожара послужило короткое замыкание в кондиционере, - рассказал старший инженер УЧС г.Уральск Медет МУХАНОВ. - В летний период из-за использования охладительных устройств (кондиционеров) на сеть электрических проводов приход