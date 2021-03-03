Сегодня, 3 марта, автовладельцы Уральска столкнулись с проблемой - на заправках не оказалось сжиженного газа. Житель города Николай говорит, что с раннего утра объехал все АЗС, но найти газ ему не удалось. – С шести утра я ищу газ, нет его нигде. Мне на работу нужно ехать, машина на газу, работа связана с перевозками. Что мне теперь делать? На некоторых заправках газ выдают только по талонам, а нам, простым смертным, где талоны взять? - возмущается мужчина. Другой житель города Мурат говорит, что теперь ему придется заправляться бензином, а это обойдется дороже. – Почему у нас возникает дефицит в газе? Насколько я знаю, мы покупаем его из соседних областей. На днях друг из Атырау звонил и сказал, что у них газ дороже стал, но он есть. А у нас он вечно дороже, чем в других областях, и при этом периодически его не бывает. Буду заправляться бензином теперь, - отметил Мурат. Между тем в управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что дефицит в сжиженном газе действительно есть. Возник он из-за того, что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе проводятся ремонтные работы. – В начале февраля на Атырауском НПЗ начался ремонт, у них вышло из строя одно оборудование. 1 марта они должны были заработать, но этого не произошло. Когда завод возобновит работу - не знаем. Мы написали письмо в министерство энергетики и попросили недополученный объем из Атырауского НПЗ перенаправить на Актюбинский НПЗ. Другими словами, тот объем газа, который мы недополучили из Атырауского завода, мы бы хотели, чтобы нам выдал Актюбинский завод. Но ответа пока мы не получили, - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Беймбет Мусин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.