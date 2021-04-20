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Социум COVID-19

Из-за роста числа заболевших COVID-19 в ЗКО полностью закрыли четыре школы

С начала четвертой четверти коронавирусную инфекцию выявили у 162 школьников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 20 апреля, прошло заседание оперштаба по нераспространению КВИ. По информации и.о.руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, с 1 по 18 апреля в области зарегистрировано 2361 случай заболеваемости КВИ. - За последнюю неделю с 13 по 19 апреля зарегистрировано 1009 случаев, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 18,6%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Уральск 55%, в
Дана Рахметова
Из-за роста числа заболевших COVID-19 в ЗКО полностью закрыли четыре школы
С начала четвертой четверти коронавирусную инфекцию выявили у 162 школьников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Четыре школы закрыли на карантин в ЗКО за последнюю неделю
Четыре школы закрыли на карантин в ЗКО за последнюю неделю
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 20 апреля, прошло заседание оперштаба по нераспространению КВИ. По информации и.о.руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, с 1 по 18 апреля в области зарегистрировано 2361 случай заболеваемости КВИ. - За последнюю неделю с 13 по 19 апреля зарегистрировано 1009 случаев, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 18,6%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Уральск 55%, в Бурлинском районе и в районе Байтерек, - рассказал Арман Калибеков. По его словам, с начала учебного года зарегистрировано 791 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, из них 401 обучались в очном режиме, 390 в дистанционном. - За 4 четверть с 1 апреля зарегистрировано 162 случая COVID-19 среди учеников, 62 из них обучались традиционно, 100 дистанционно. На сегодняшний день постановлениями Главных государственных санитарных врачей города и районов в связи с регистрацией случаев КВИ среди детей, школьников и учителей на карантин закрыто полностью 4 школы, 66 классов в 29 школах, 8 групп в шести детсадах и две группы водном вузе, - рассказал и.о. руководителя управления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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