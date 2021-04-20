Из-за роста числа заболевших COVID-19 в ЗКО полностью закрыли четыре школы

С начала четвертой четверти коронавирусную инфекцию выявили у 162 школьников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 20 апреля, прошло заседание оперштаба по нераспространению КВИ. По информации и.о.руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, с 1 по 18 апреля в области зарегистрировано 2361 случай заболеваемости КВИ. - За последнюю неделю с 13 по 19 апреля зарегистрировано 1009 случаев, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 18,6%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Уральск 55%, в