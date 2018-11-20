Документы на получение арендного жилья по программе "Нурлы жер" не могут сдать люди из категории инвалиды I и II группы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Выяснилось, что на протяжении двух дней в центрах обслуживания населения города Уральск у инвалидов I и II группы не принимают документы. Как рассказала 26-летняя инвалид I группы Гулсайра ГАТАУОВА, все необходимые документы она собрала заранее.
– В очередь на арендное жилье встала в 2015 году. Я инвалид I группы. Есть маленькая дочь. Супруг в прошлом году погиб из-за несчастного случая. Я сейчас работаю, живу у родственников, дочка временно живет с родителями, потому что платить за квартиру, за садик я просто не в силах. Купить или построить свое жилье я даже не мечтаю. Программа "Нурлы жер" была для меня последней надеждой. Я так надеялась получить по программе жилье. Но вчера мы просидели в очереди с 9 утра до 19.00. Сказали, что какой-то сбой в системе. Обещали наладить до вечера. Но никаких результатов. Некоторым сказали, что нужно ждать до конца недели. Но в конце недели уже закончится прием документов. 26 ноября - последний день, - отметила Гулсайра ГАТАУОВА.
Выяснилось, что и сегодня, 20 ноября, документы у людей данной группы не принимаются.
– В данной программе могут участвовать люди по семи категориям: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды I и II группы, оралманы, дети-сироты, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций. Но система egov не принимает документы именно у инвалидов I и II группы, а их около 1 тысячи в Уральске. В связи с этим мы направили официальное письмо в Национальный центр информационных технологий в Астану. Надеемся, что они в скором времени ответят на запрос и система заработает, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Ерлан ШАЙХИЕВ.
PR-менеджер филиала по ЗКО государственная корпорация "НАО Правительство для граждан" Жадигер ДАРМЕНОВ рассказал, что данная услуга оказывается через портал электронного правительства.
- Люди, имея ЭЦП, могут не приходя в ЦОН, из дома сдать все документы. Сейчас ворзникла проблема и мы с этим разбираемся. В данный момент открыт акт о том, что имеется технический сбой на портале электронного правительства в республике. Надеемся, что в скором времени это будет исправлено и люди с ограниченными возможностями смогут сдать документы, - пояснил Жадигер ДАРМЕНОВ.
Напомним, с 19 по 26 ноября осуществляется прием документов по программе "Нурлы жер" среди очередников
, которые состоят на учете местных исполнительных органов.
