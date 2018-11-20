Иллюстративное фото из архива "МГ" - На сегодняшний день в Атырауской области 14 школ обучаются в трехсменном режиме. Это в основном городские школы. Для решения этой проблемы мы должны построить девять новых школ. Строительство шести из них уже ведется, по трем готовится проектно-сметная документация, - рассказали в управлении образования Атырауской области. Кроме того, пять школ в Атырауской области находятся в аварийном состоянии. - Строительство двух новых школ уже ведется в области, по остальным трем готовится документация, - уточнили в управлении образования. Стоит отметить, что в этом году в регионе были сданы в эксплуатацию две школы на 724 мест, пять детских садов на 1000 мест. До конца года планируется завершить строительство шести школ на 1244 места, 10 детских садов на 1960 мест. Строительство объектов образования запланированы и на 2019 год. В следующем году завершится строительство семи школ на 3 264 места и трех детских садов на 850 мест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК