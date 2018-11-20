Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУХАНБЕТЖАНОВА, местными исполнительными органами за период 2012-2018 годы выявлено 1,4 млн гектаров неиспользуемых земель. – Из них в настоящее время в госсобственность возвращено 1,2 млн гектаров. Из возвращенных земель в сельскохозяйственный оборот вовлечено и предоставлено новым землепользователям участки, общей площадью 590 тысяч гектаров. Не вовлеченными в сельскохозяйственный оборот остаются земли площадью 431 тысяча гектаров. Основная их часть находится в Акжайыкском, Бурлинском, Жанибекском, Казталовском, Сырымском и Шынгырлауском районах и из-за отдаленности и низкой урожайности не имеют спроса у землепользователей, - отметила Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. Выяснилось, что после разъяснительных работ местными исполнительными органами, землепользователи на площади 361 тысяч гектаров освоили свои земельные участки по целевому назначению. –На сегодняшний день из всех выявленных земель не возвращено 65 тысяч га, по которым выданы предписания об устранении нарушений, по истечении срока предписаний будут проведены контрольные проверки. Работы по выявлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжаются и взяты под особый контроль, - отметила руководитель управления. Стоит отметить, что в настоящее время управлением ведутся переговоры с АО «Национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» при аэрокосмическом комитете министерства обороны и аэрокосмической промышленности РК по созданию геопортала для ЗКО. – На данном геопортале будет доступна спутниковая съемка сельскохозяйственного производства для эффективного управления земельными ресурсами, мониторинг деятельности недропользователей для выявления нарушений в сфере использования земельных ресурсов, также землепользователей для выявления незарегистрированных построек. Доступ к данному порталу будет открыт как для населения, так и для государственных органов, которым необходима информация для решения специализированных задач. Снимки со спутника будут сохраняться в архиве и в случае спорных ситуаций можно будет прибегнуть к их помощи, - заявила Алия МУХАНБЕТЖАНОВА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.