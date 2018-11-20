Фото РСК Атырауской области Строительство сетей уличного освещения начнется в этом году и продолжится до конца 2019 года. Об этом рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Мурат Игалиев. Спикер в своем выступлении отметил, что проект «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в Атырау» реализуется в рамках государственно-частного партнерства, начиная с 2017 года. - Проект будет реализовывать АО «Батыс транзит». У них уже есть опыт успешного партнерства. В прошлом году компанией были установлены новые LED- светильники на 19 улицах, а в этом году были завершены работы еще на 20. В рамках двух дополнительных проектов государственно-частного партнерства планируется обеспечить освещением 192 улиц города, также система нового уличного освещения появится и на двух автодорогах направлением Атырау-Индер и Атырау-Доссор,- сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Мурат Игалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК