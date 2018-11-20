Руководители предприятий выступили в поддержку инициативы главы государства по повышению минимального размера заработной платы сотрудникам. Еще 30 предприятий обрабатывающей промышленности, 11 предприятий в сельском хозяйстве, 10 организаций в сфере ЖКХ и строительства заявили о намерении повысить размер заработных плат сотрудников. Директор строительной компании «Караванный путь» Замир Ихсанов одним из первых поддержал призыв Главы государства и рассказал о том, что на предприятии уже повысили размер заработных плат сотрудников. – Наша компания полностью поддерживает инициативу Президента страны. Стараемся всегда уделять особое внимание социальному положению наших работников. Всему коллективу повысили заработную плату на 20%, а низкооплачиваемым сотрудникам – на 35%. Теперь размер минимальной заработной платы на предприятии составляет 67 тысяч тенге, – подчеркнул Замир Ихсанов. АО «Уральскагрореммаш» также планирует повысить заработную плату своим сотрудникам. Завод является крупнейшим предприятием Казахстана по производству спецтехники. На протяжении 60-ти лет он обеспечивает рынок Казахстана и стран ближнего зарубежья необходимой спецтехникой, емкостно-наливной техникой, металлоконструкциями и ограждениями различного типа. В линейке продукции завода автоцистерны, прицепная емкостно-наливная техника, полуприцепы, пожарная и коммунальная техника, металлоконструкции различных видов, евроконтейнера для ТБО. – Мы полностью поддерживаем призыв президента страны по повышению зарплат, увеличению прожиточного минимума сотрудников, и предлагаем всем предприятиям региона активнее присоединяться и обеспечить своим сотрудникам достойную оплату за труд. Это станет весомой поддержкой уязвимых слоёв населения. С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в нашем предприятии составит свыше 60 тысяч тенге, – заверил директор компании Армат Дуйсенов.