Двери областного музея художественного и прикладного искусства им. Ш. Сариева бесплатно будут открыты для посетителей с 18.00 и до 23. 00. В Атырау «Ночь в музее» в этом году проводится уже во второй раз. Ранее мероприятие было организовано 18 мая в Международный день музеев. Отметим, что подобные культурные мероприятия проводятся во многих странах. - Жители и гости города Атырау ознакомятся с экспонатами музея, а также смогут увидеть непревзойденные работы известных мастеров кисти. В рамках выставки пройдут различные ярмарки и мастер-классы, кроме того, для посетителей подготовлена насыщенная концертная программа, - рассказали в городском отделе культуры и развития языков.