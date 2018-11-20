Зимнее дизтопливо продается на АЗС Уральска по 270 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Недавно в сети заправочных станций "Нефтэк" подорожало дизельное топливо. Тогда в управлении энергетики сообщили, что цены на дизельное топливо зависят от того, по какой цене покурпется топливо у  поставщика. Однако на днях на автозаправках "КазМунайГаз" цена на зимнее дизельное топливо поднялась до 270 тенге. Это вызвало возмущение жителей Уральска. – После недавнего подорожания в "Нефтэке" я проезжаю мимо эту заправку. А сегодня и "КазМунайГаз" тоже повысил цены. Начался зимний сезон и что теперь можно такие цены заламывать? Скоро, наверное, и другие начнут поднимать стоимость. Неужели наши заводы не могут обеспечить свой регион дешевым топливом? - возмутился житель города Асланбек. В управлении энергетики сообщили, что цены на дизельное топливо зависят от того, какой вид топлива где был приобретен. – На сегодняшний день цена на зимнее дизельное топливо варьируется от 205 до 270 тенге. Большинство АЗС, такие как "Беркут", "Москвичи" закупают топливо у местных производителей, таких как Атырауский НПЗ, АО "Конденсат", у них и цена ниже. А некоторые заправки закупаются в России. Здесь немаловажную роль играет и тот факт, что сейчас спросом пользуется зимний вид дизельного топлива. Есть три вида  дизтоплива - летнее топливо, зимнее топливо и арктика. В России на них высокая закупочная цена. У них дорогая оптовая реализация. Потом у покупателей всегда есть выбор. Они могут заправиться более дешевым топливом, - заявил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Беймбет МУСИН. Напомним, в начале ноября в сети АЗС "Нефтэк" поднялась цена на дизельное топливо. Тогда летнее дизтопливо подорожало на 10 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.