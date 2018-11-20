вырвало прямо в столовой. И это могут подтвердить учительница, медсестра и педагог по социальной работе. Я забрала ребёнка со школы, но за справкой к врачу не поехала, - рассказывает мама девочки.

в Кызылкогинском районном суде.

- Данное гражданское дело находится на стадии подготовки, сторонам дали время для примирения, - уточнили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Об этом в одной из групп в социальных сетях сообщила мама ученицы 1 класса средней школы Х.Досмухамедова Айгуль Төрешқызы. По словам женщины, 19 октября она сходила в школьную столовую, увидев, чем кормят детей, сфотографировала и написала об этом пост. - В столовой дети ели только хлеб, а остатки недоеденной детьми еды отправили в помои. После приема пищи в школьной столовой дочь дважды плохо себя чувствовала после еды, один раз девочкуПрочитав пост матери школьницы поставщик, повар и директор школы, оскорбившись на жалобу, подали в суд на Айгуль Төрешқызы. По словам женщины, они посчитали свои убытки от этого поста и моральный ущерб и выставили через суд счёт - 32800 тенге с 22 октября за ущерб деловой репутации и 2 млн 768900 тенге морального ущерба. Как рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда, в настоящее время гражданское дело по иску поставщика к матери школьницы об опровержении сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, взыскании ущерба и морального вреда находитсяМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.