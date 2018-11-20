Жесткий разговор состоялся на совещании городского актива, где обсуждали вопросы развития Актобе в 2019 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Основными проблемами города аким области назвал пассажирские перевозки, вывоз бытовых отходов, ремонт дорог, благоустройство. На большом экране перед собравшимися демонстрировали фото, которые актюбинцы выкладывают в соцсети. На них битком набитые автобусы, куда не могут войти люди, разбитые дороги, люки без крышек и трансформаторные будки без ограждения, представляющие опасность. - Трансформаторы так и будут стоять? - обратился Бердыбек Сапарбаев.  - Где «Энергосистема»? Держать ответ пришлось первому замгендиректора ТОО «Энергосистема» Марату Амангалиеву. Он сообщил, что в городе 436 трансформаторов, возле школ 8 неогражденных. - Закрывайте. Опять кто-то может погибнуть, - заявил аким области. Руководитель энергетической компании, посмотрев фото, заявил, что этот трансформатор не их. По его словам, из имеющихся трансформаторов ограждены только 20%. Компании нужны деньги. - У вас же есть тариф. Ограждайте. Нельзя так оставлять. Это маскара. Нет хозяина, передайте городу. Напомним, в начале октября в Шалкаре 9-летний школьник лишился обеих рук, получив ожоги от удара током в трансформаторной подстанции во дворе школы. Напряжение там было 10 тысяч вольт. Войти на станцию второкласснику не составило труда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ