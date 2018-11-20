Об этом сообщили в управлении местной полицейской службы департамента полиции ЗКО. - 19 ноября примерно в 19.00 водитель такси 1975 года рождения, управляя автомашиной марки «Фольксваген Шаран», на 59 км автодороги Подстепное–Илек допустил столкновение с пересекавшими проезжую часть дороги лошадьми в количестве 6 голов, - рассказали в управлении МПС ДП ЗКО. В результате ДТП водитель и находившиеся двое пассажиров не пострадали, за медицинской помощью никто не обращался. - Данный факт в установленном порядке был зарегистрирован в КУИ отдела полиции Теректинского района. Собственник скота будет привлечен к административной ответственности по ст.615 ч.2 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения по факту", - пояснили в МПС. Напомним, вечером 19 ноября на автодороге Уральск-Аксай "Шаран" столкнулся с лошадьми, перебегавшими дорогу. По мессенджеру WhatsApp распространяется видеоролик, на котором снято место ДТП и пострадавшие в аварии животные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    