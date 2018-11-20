Бренд «Lexus» официально присутствует в Казахстане с 2010 года, и с тех пор владельцами данных автомобилей стали более 7000 казахстанцев. В Астане, Алматы и Актобе работают центры полного цикла, включая продажу автомобилей. Марка «Lexus» пользуется популярностью в Казахстане, поэтому необходимо расширять сеть центров сервисного обслуживания, – говорит генеральный менеджер департамента послепродажного обслуживания «Toyota Motor Kazakhstan» Виталий Венчаков. – Поэтому компания «Lexus» приняла решение об открытии сети уполномоченных сервисных центров на базе «Тойота-центров» в регионах страны. Это позволит обеспечить нашим клиентам – владельцам автомобилей "Лексус" – высокий уровень качества обслуживания, отвечающий международным стандартам данного бренда. К тому же им не нужно будет ездить в другие города Казахстана или в близлежащие области России, чтобы провести техническое обслуживание, ремонт своей машины или купить к ней запчасти. Мы хотим, чтобы они ощущали себя нормальными владельцами премиального автомобиля.Генеральный менеджер Виталий Венчаков вручил генеральному директору «Тойота Центр Уральск» Кайрату Есеналину сертификат, дающий возможность проводить сервисные работы машин марки «Lexus». Они в торжественной обстановке перерезали ленточку, тем самым дали старт работе нового сервисного центра.– Наш центр был открыт шесть лет назад, – рассказывает Кайрат Есеналин. – У нас в продаже имелись автомобили марки «Тойота», а также мы проводили здесь все виды ремонтных работ и различные виды услуг. С сегодняшнего дня наравне с автомобилями "Тойота" мы будем обслуживать и "Лексусы". Также предоставляется гарантийное обслуживание, что невозможно было сделать ранее и владельцы ездили в Астану, Алматы или Актобе. Специально для клиентов – владельцев машин «Lexus» – предоставляются парковочные места, отдельная лаундж-зона, где можно провести время с комфортом, персональный консультант по сервису, услуга экспресс-сервиса и при этом с автомобилями будут работать три высококвалифицированных автомеханика. Качественный сервис здесь оказывают не только мастера. Весь персонал «Лексус Сервис Уральск» прошел обучение по программе «Опыт владения автомобилем марки «Lexus».На торжественном мероприятии среди приглашенных гостей, владельцев автомашин, прошел розыгрыш подарков. Им провели экскурсию на сервисный центр, также в праздничной программе с прекрасным восточным танцем выступил хореографический коллектив, иллюзион-шоу показали иллюзионист и танцовщицы «Империи тайн». Официальный запуск сервисного центра «Lexus» в Уральске позволит компании стать ближе к своему клиенту, предоставить ему наивысший уровень обслуживания и подарить еще больше удовольствия от вождения данного автомобиля.Около двух лет ездит на автомобиле марки «Lexus» Куаныш Мурзагалиев. Он считает, что данный автомобиль не подвержен поломке, в основном он нуждается в обслуживании: замене масла, фильтров, свечей. – По работе я часто езжу по России, поэтому заодно заезжаю в СТО для обслуживания машины, – делится житель города. – Теперь с открытием центра клиенты получили обновленное программное обеспечение. Сотрудники, которые будут ремонтировать и обслуживать "Лексусы", прошли специальное обучение, поэтому им можно смело довериться.В настоящее время « сервисные центры Lexus» открыты в городах Караганда, Павлодар, Шымкент, Костанай, Актобе и теперь в Уральске. Открытие сервисных центров планируется и в других городах Казахстана, где присутствуют дилеры «Toyota», но нет дилеров «Lexus». Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.