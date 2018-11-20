Иллюстративное фото из архива "МГ" Их родители никак не соглашаются снять с детей платки. Разговор о них подняли 19 ноября на очередной встрече акима области Бердыбека Сапарбаева с активом города. - Какая с ними проводится работа? - поинтересовался аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ. По словам заместителя акима Актобе Кульпаршын Айдархановой, в начале учебного года было 43 девочки, которые ходили в платках в школу. - Сейчас осталось 15, это 10 семей, - ответила замакима города Кульпаршын Айдарханова. - Трех отцов взяли под арест на 3-5 дней за нарушения правил в школе, на 4 родителей наложили штраф, на остальных подготовили документы. Это очень сложные семьи, но мы с ними работаем. Ходим домой, с ними беседуют ветераны. - Надо посадить на 10-25 дней. Пусть посидят и подумают о будущем своих детей. Самая большая работа воспитательная. Чуть что в Актобе не так, шумит весь Казахстан, - сказал Бердыбек Сапарбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.