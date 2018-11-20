Фото Red Point Media 19 ноября в Лондоне состоялся первый сольный концерт Димаша Кудайбергена, сообщает Red Point Media. Шоу-программа DQ на площадке Indigo at the O2 прошла в рамках Дней культуры Казахстана в Великобритании. За несколько дней на концерт Димаша были раскуплены все билеты. Специально на выступление певца в Лондон приехали его поклонники из Китая, Канады, США и других стран. Об этом сообщила мама Димаша Кудайбергена на своей странице в Instagram. Блогер из США вёл прямой эфир с концерта в YouTube. mUsABJviKJU Концертный зал был полностью заполнен, фанаты прибыли из разных стран: Казахстана, Чехии, Бельгии, Великобритании, Китая, Канады, Германии, России, Финляндии, Чехии – в общей сложности 45 стран мира. Программа длилась свыше двух часов. Каждый номер сопровождался новыми декорациями и костюмами. Звук и живое исполнение Димаша Кудайбергена не оставили равнодушным никого. Вечер открылся новой песней Димаша "Қазақстан, алға". Димаш на протяжении всего вечера вёл диалог со зрителями, в одном из которых попытался научить зрителей казахскому языку. На концерте прозвучали 29 песен, среди них Adajio, "Дайдидау", "Сағындым", Michael Jackson tribute, The Show Must go on, "Лейла", If I Never Breathe Again, "Любовь уставших лебедей" и другие. Кульминацией стала композиция SOS d'un terrien, которую в этот вечер Димаш посвятил своему другу – фигуристу Денису Тену. - Когда выступаешь перед такой живой публикой с горящими глазами и при этом исполняешь свои любимые песни, сложно сразу сказать, какое влияние на тебя оказал этот концерт. Одно я могу сказать наверняка, что я очень рад, – поделился своими впечатлениями Димаш Кудайберген. В завершение шоу Димаш пригласил всех зрителей к себе на родину. Поклонники исполнителя ещё долго не покидали концертный зал, скандируя его имя.Фото Red Point Media Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на поддержку молодых талантов Казахстана для участия в престижных международных конкурсах и концертах. Участником этой программы раньше был и сам Димаш. Часть финансов будет использована для участия Данэлии Тулешевой в "Детском Евровидении – 2018", где юная исполнительница представляет Казахстан. Организатором концерта выступило Министерство культуры и спорта РК при поддержке посольства Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.