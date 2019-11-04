Из-за сильнейшего бурана около 200 машин застряли в Актюбинской области (фото, видео)

Автобус с пассажирами, 125 грузовых авто и около 70 легковушек застряли на трассе из-за сильнейшей метели, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области с 3 ноября бушует метель. Ночью 4 ноября сотрудники ДЧС предупредили водителей о гололеде с низовой метелью. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. В пути на трассе Самара-Шымкент застряли машины. Из-за бурана на трассах образовались многокилометровые заторы. Спасатели вызволяют людей из снежного плена. По данным ДЧС, близ села Калыбай Иргизского района образовалось скопление 196 машин, среди которых один автобус с