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Социум

Из-за сильнейшего бурана около 200 машин застряли в Актюбинской области (фото, видео)

Автобус с пассажирами, 125 грузовых авто и около 70 легковушек застряли на трассе из-за сильнейшей метели, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области с 3 ноября бушует метель. Ночью 4 ноября сотрудники ДЧС предупредили водителей о гололеде с низовой метелью. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. В пути на трассе Самара-Шымкент застряли машины. Из-за бурана на трассах образовались многокилометровые заторы. Спасатели вызволяют людей из снежного плена. По данным ДЧС, близ села Калыбай Иргизского района образовалось скопление 196 машин, среди которых один автобус с
gorod
Из-за сильнейшего бурана около 200 машин застряли в Актюбинской области (фото, видео)
Автобус с пассажирами, 125 грузовых авто и около 70 легковушек застряли на трассе из-за сильнейшей метели, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актюбинской области с 3 ноября бушует метель. Ночью 4 ноября сотрудники ДЧС предупредили водителей о гололеде с низовой метелью. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. В пути на трассе Самара-Шымкент застряли машины. Из-за бурана на трассах образовались многокилометровые заторы. Спасатели вызволяют людей из снежного плена. По данным ДЧС, близ села Калыбай Иргизского района образовалось скопление 196 машин, среди которых один автобус с пассажирами, 125 грузовых машин и 70 легковушек. Позже пассажиры автобуса были доставлены в ближайшее кафе "Калыбай" Иргизского района Актюбинской области.
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спасатели буран Затор

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