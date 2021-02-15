Директор филиала национального центра качества дорожных активов по ЗКО Санжар Кабышев отметил, что этот год выдался тяжелым по зимнему содержанию дорог. - Снега было мало, но из-за постоянной смены погоды образовываются снежно-ледяные накаты. С начала этого года нашими специалистами на участках автодорог республиканского значения в ЗКО было сделано 30 выездов, кроме того, 20 раз были отобраны пробы противогололедных материалов и в пяти из них были выявлены несоответствия. Также специалистами нашего филиала было рекомендовано увеличить процентное содержание солей в пескосоляной смеси с 8% до 16%. Сейчас эта дозировка выполняется, - пояснил Санжар Кабышев. - Нам пришлось увеличить процентное содержание соли, потому что при частой смене погоды та смесь, которая была, не справлялась. Между тем, сегодня, 15 февраля, мониторинговая группа в составе представителей филиала национального центра качества дорожных активов по ЗКО и Антикоррупционной службы ЗКО осмотрели дорогу от Уральска до пограничного пункта пропуска "Сырым". - Пескосоляная смесь посыпана на дороге, но не везде. По информации руководства ТОО "Казахавтодор", они продолжат посыпать дороги. К сожалению, у компании не хватает техники на обслуживание. Также нужно отметить, что для того, чтобы отработать тот или иной участок дороги, у дорожников есть директивные сроки, согласно которым они должны отработать (посыпать песком дорогу - прим. автора) в течение 10 часов. Именно из-за неблагоприятных погодных условий у нас часто перекрывают трассу, но наши жители все рано выстраиваются в очередь и ждут, пока ее откроют, нужно понимать, что это опасно, и тут нельзя торопиться, надо выждать хотя бы полдня, - отметил он. Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет отметил, что возле поста "Сырым" при торможении фуры еще катятся по наледи примерно 10 метров. - В рамках проектного офиса "Сапалык жол Адалдык аланы" мы обеспечиваем контроль за центром дорожных активов ЗКО, которые обеспечивают контроль за качеством обслуживания дорог. Состояние дороги Самара-Шымкент от Уральска до поста "Сырым" - не очень, половина дорог посыпана смесью из песка и соли, вторая - практически нет. В этом году мы уже шесть раз участвовали в выездах. По итогам мониторинга мы вносим рекомендации со стороны центра дорожных активов. Каждое выявленное нарушение будет направлено в соответствующие органы для принятия мер. В прошлом году все нарушения, а их было около 50, были устранены, - заверил Нурдаулет Самет.Санжар КабышевНурдаулет Самет Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.