Из-за сильной метели в ЗКО закрыли четыре участка дорог

Автодороги закрыты для видов автотранспорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщили, что из-за сильной метели и плохой видимости было закрыто движение на участках автодорог областного значения для всех видов автотранспорта: 1. Бурлин-Аксай-Жымпиты, 0-159 км (поселок Бурлин - поселок Жымпиты); 2. Большой Чаган-Переметное, 0-42 км (поселок Большой Чаган - поселок Переметное); 3. Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ, 0-157 км (поселок Таскала - поселок Болашак); 4. Бурлин-Аксай-Жымпиты, 38-15