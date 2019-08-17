Воды в домах уральцев нет с раннего утра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Воды с утра 17 августа нет в в центре Уральска, а также в районе Автопарка и поселка Зачаганск. - С начала года я же не припомню какое это по счету отключение воды. То у них КНС прорвало, то второй раз прорвало, то проверка идет, то плановые ремонты. Надоело уже, честное слово, - возмущается жительница города. Между тем в пресс-службе акимата Уральска причиной отсутствия воды, назвали спад уровня воды в Урале. - Из-за спада уровня воды на реке Жайык, где установлены водозаборные насосы снизилось давление подачи воды по городу на 0,8 (при норме 2-2,2). После спада уровня давления воды был подключен резервный водозаборный насос. На данный момент ведутся работы по углублению основных насосов. Работа одного насоса уже восстановлена. В течение пары часов подача воды возобновится. Приносим свои извинения горожанам за доставленные неудобства, - сообщили в акимате Уральска. Следует отметить, что это уже не первый случай в этом году, когда уральцы остаются без водоснабжения. Напомним, 29 мая почти весь город остался без воды из-за порыва магистральной сети КНС. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города еще в течение 2 дней оставалась без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Подача воды была возобновлена 30 мая. 27 июня на КНС снова произошел порыви часть уральцев осталась без воды. Власти города сразу же организовали подвоз воды. Между тем, столичный поставщик не согласен с версией о причинах аварии на КНС в Уральска. Для выявления истинных причин аварии руководство компании ТОО "Amitech Astana" предложило провести экспертизу.    