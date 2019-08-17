Авария случилась в 25 километрах от Уральска, не доезжая до поселка Кушум района Байтерек. На автодороге столкнулись автомобиль «Мерседес» и грузовая «Газель». - Я ехал в сторону Атырау, «Мерседес» ехал в сторону города. На повороте «Мерседес» вдруг прямо на меня поехал, уснул что ли? – рассказал водитель «Газели», кстати, вез яблоки и они после ДТП рассыпались на дороге. По словам водителя «Газели», в иномарке находились три человека, один из которых погиб на месте аварии, двоих увезла карета скорой помощи. Позже в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сообщение на пульт станции скорой помощи поступил в 4.25. - В 4.25 поступил вызов - ДТП возле поселка Большой Чаган. Пострадали 4 мужчин, один из которых 1992 года рождения скончался на месте. Мужчина 1989 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, а также еще один мужчина примерно 30 лет с переломом челюсти и травма живота доставлены в областную многопрофильную больницу. Мужчина 1972 года рождения был осмотрен, оставлен на месте, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.