В эти дни сотрудниками УАП ДП Актюбинской области проводился прием на парковке «ЗапКазярмарки» по адресу ул. К.Нокина 14, в районе рынка «Табыс». За первую половину первого дня сотрудники полиции ответили на вопросы более 100 граждан. Общение с населением проходило в форме обсуждения проблемных вопросов, волнующих граждан. Для удобства населения и решения возникших вопросов на вопросы граждан отвечал заместитель начальника ДП Абзал Шотанов. В основном вопросы касались установки дорожных знаков, регулирования стоянки во дворах многоэтажных домов, регистрации транспортных средств. Основная масса вопросов касалась регистрации транспортных средств ввезенных с соседних стран участников ЕАЭС. Владельцам таких авто полицейские объяснили, что МВД РК предложено в целях упорядочения пребывания в Казахстане машин из соседних стран, участников ЕАЭС, ставить такие авто на временный учет через десять дней после пересечения казахстанской границы. Примечательно, что так же под эгидой «Приемной на дороге» участковые инспектора полиции проводят прием граждан во дворах многоэтажных домов по проблемным вопросам жителей. Для удобства жильцов прием организован в вечернее время.