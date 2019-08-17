В молодежном караване порядка 100 человек. Встретившие делегацию бокейординские активисты познакомили гостей с достопримечательностями села Хан орда. Здесь до сих пор сохранились дворец времен Жангир хана, мечеть и здание первого медицинского пункта. Намного больше древних экспонатов хранит в себе исторический музейный комплекс в Бокейорде. - Мы проделали очень долгий путь. Но было интересно, весело и познавательно. Мы познакомились с древней историей, откуда пошла государственность Казахстана. Увидели старинное оружие, предметы быта, подышали атмосферой старины. Я давно хотела побывать в этом районе, который является центром цивилизации нашей страны, - говорит участница проекта «Жастар керуені» из Акмолинской области Риза Кусайынова. В проекте участвуют образованные, квалифицированные и активные люди в возрасте от 16 до 29 лет. Цель молодежного каравана — познакомить жителей страны с достопримечательностями и особенностями каждого региона. Оживив тем самым внутренний туризм. - В столице мы собрали порядка 700 человек, поделили их на 7 групп, которые выехали по разным направлениям. Главная наша цель посмотреть своими глазами и показать другим, что в нашем государстве не хуже других есть достойные туристские маршруты и красивые места. В каждом регионе проект будет длиться 4 дня, - руководитель проекта Азамат Данияр. В нашей области молодежь Казахстана планирует побывать еще в нескольких районах. В ходе маршрута видео и фото снимки будут публиковаться в социальных сетях. То есть жители страны побольше узнают обо всех красотах западноказахстанцев, которыми мы всегда гордились.