Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru Как сообщает сайт с ссылкой на Нацбанк РК, количество платёжных карточек в обращении за год выросло на 24% и на конец июня 2019 года составило 26,4 миллиона. Из них 20,1 миллиона — дебетовые, 5,3 млн — кредитные. Иных карт (дебетовых с кредитным лимитом и предоплаченных) в стране уже около 1 млн, рост за год — на 66,5%. Примечательно, что зафиксирован рост количества активных карточек за год на 34,9% — до 14,3 млн, что составило уже 54,1% от всех карт в обращении (годом ранее — 49,7%). Из них использованных дебетовых карт — 11 миллионов, их количество выросло за год на 24,2%. Доля от дебетовых карт в обращении за год выросла с 50,8% до 54,7%. Число активных кредитных карт увеличилось почти в 2 раза, до 2,8 млн. Количество активных дебетовых карт с кредитным лимитом и предоплаченных карт выросло за год на 60,2%, до 438 тысяч, их доля от всех иных карт в обращении сократилась с 46,9% до 45,2%. По росту количества активных карточек за год среди регионов РК с существенным отрывом лидирует Алматы: сразу плюс 86,6%, до 7,6 миллиона. На втором месте Туркестанская область и город Шымкент с ростом на 8,1%, до 897,4 тысячи. Замыкает тройку лидеров Алматинская область с годовым ростом количества использованных карточек на 6,5%, до 458,4 тысячи. Сократилось количество активных карточек только в двух регионах: в Нур-Султане (на 3,4%, до 650,5 тысячи) и в Атырауской области (на 1,3%, до 366 тысяч).