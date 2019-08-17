Алексей Гультяев со своей супругой и с двумя детьми отправились в автомобильный вояж из Казахстана в Европу. За все время путешествий они посетили 14 стран мира, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Австрия, Швейцария, Литва, Словакия и Франция. На это у них ушло около двух месяцев. На обратном пути семья заехала в Уральск. – Все началось с любви к путешествиям, к машинам. С детства была такая мечта, чтобы сесть в "дом на колесах" и всей семьей, не выбирая определенных направлений и маршрута, поехать в путешествие, объехать какие-то места. Так как мода иметь "дом на колесах" до нас особо еще не дошла, я решил переоборудовать свою машину. Поездку задумал в сентябре прошлого года, хотели выехать весной, но у нас по работе не получилось, оформление визы тоже заняло определенное количество времени и мы решили ехать летом. Готовились два месяца, в машине своими руками по своей конструкции сделали раскладную кровать, шумоизоляцию, на крышу поставили багажник, приклеили на капот карту нашего маршрута со всеми достопримечательностями. Много денег на это не ушло, где-то около 200 тысяч тенге я потратил на подготовку машины. Кроме этого, мы взяли с собой газовую плитку, сковородки, посуду, продукты, палатки, холодильник, постельные принадлежности, запчасти, скачали карты. В пути старались сами себе готовить и лишний раз не тратиться, - говорит Алексей. Идею главы семейства поддержала и его семья, хотя изначально супруга Рада отнеслась к этому с осторожностью. Нужно отметить, что в путешествие семья взяла двоих детей Алексея от первого брака, дочь осталась дома. – С нами поехали двое моих сыновей - Иван и Никита, младшую дочь мы оставили дома. Супруга сначала отнеслась с опаской, но потом все же согласилась, так как в нашей семье мои решения не оспариваются. В первое время она жаловалась, что устала, что хочет домой, но потом она освоилась и проблем не возникало. Ночлег, маршрут следования, осмотр достопримечательностей я планировал заранее, занимался организационными вопросами, так как основная ответственность была на мне, - рассказывает глава семейства. Больше всего Алексею понравилось добродушие людей, которых они встречали на своем пути, среди которых были и казахстанцы, которые когда-то переехали в ту или иную страну. – Перед началом путешествия про нас в Караганде сняли репортаж, после чего к нам начали добавляться новые друзья и подписчики, нам посыпались советы, предложения, истории из личного опыта. С тех пор все вопросы мы стали решать сообща. Потом в каждой стране Европы были люди из Казахстана, которые нас встречали, проводили обзорные экскурсии, размещали у себя, кормили. Даже незнакомые люди пишут нам, приглашают в гости, спрашивают, чем могут помочь и что нам приготовить. Конечно, это все было очень здорово, и в такие моменты нас переполняли эмоции. Даже в Нидерландах нас встречал казахстанский консул. В каждом пункте мы фотографировались, выкладывали в сеть с описание местности для тех, кто, может быть, тоже хочет совершить подобный вояж и, насколько мне известно, после нас выехали еще четыре автомобиля. Мы с ними пересекались, общались и такие встречи дают позитивный настрой и веру в людей. Наше казахстанское гостеприимство чувствовалось везде, - воодушевленно рассказывает мужчина. Путешественникам больше всего понравились не достопримечательности стран, которые они посетили, а неприметные маленькие города, в которых спокойно и уютно. – На Украине мы посетили Припять - место, где произошла катастрофа, причиной которой явилась человеческая жадность. До сих пор жадность продолжает губить жизни. Мы узнали, что мародеры до сих пор оттуда воруют предметы и перепродают их, сдают на металл, - говорит Алексей. По словам путешественника, особых проблем во время поездки у них не было. – В Европе нас ни разу не останавливали полицейские, лишь на Украине и в России по одному разу остановили нас, и то для проверки документов. С машиной тоже крупных проблем не было, не считая того, что один раз в Италии у нас сломался кондиционер и пришлось менять задние колодки. Таможни мы всегда проходили без проблем. В Европе общались в основном на английском, а там, где нас не понимали, использовали онлайн-переводчик. Мне помогло то, что жена тоже очень хорошо водит машину и почти половину дороги она была за рулем, - рассказал Алексей. В жизни Алексей с супругой успешно занимаются предпринимательством. У них несколько собственных магазинов с детскими товарами. В будущем семья планирует объехать на машине Кавказ, Россию, съездить на машине в Турцию и даже в Африку. – Сейчас нам до дома осталось всего ничего, но я уже планирую свое следующее путешествие. Хочу на собственном "доме на колесах" объехать и другие интересные места, познакомиться с людьми. Кроме этого, хочу улететь на другой континент, например, в Австралию или в Америку. Там тоже очень много интересного. Нужно много путешествовать, знакомиться, а не гнаться за материальными ценностями, - уверен Алексей.