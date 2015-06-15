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Происшествия Социум

Из-за ветра 50 тысяч жителей Семея остались без электричества

Почти 50 тысяч жителей Семея остались без электричества из-за шквального ветра, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области. Фото с сайта Tengrinews.kz Шквальный ветер обрушился на город накануне вечером, 14 июня. "В воскресенье, 14 июня, в некоторых районах ВКО скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Больше всего досталось городу Семей. В результате сильного ветра и дождя произошел обрыв линии электропередачи. Без электроэнергии остались порядка 47 тысяч абонентов. Почти 40 тысяч человек отключили от водоснабжения в связи с отключением электроэне
Marat
Из-за ветра 50 тысяч жителей Семея остались без электричества
Почти 50 тысяч жителей Семея остались без электричества из-за шквального ветра, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz Шквальный ветер обрушился на город накануне вечером, 14 июня. "В воскресенье, 14 июня, в некоторых районах ВКО скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Больше всего досталось городу Семей. В результате сильного ветра и дождя произошел обрыв линии электропередачи. Без электроэнергии остались порядка 47 тысяч абонентов. Почти 40 тысяч человек отключили от водоснабжения в связи с отключением электроэнергии на насосных станциях. В ремонтных работах по восстановлению электроэнергии задействована бригада Семейского РЭС АО "ВК РЭК" (80 человек и 18 единиц техники). В 6.00 15 июня 10 300 абонентам электроснабжение восстановлено", - прокомментировали последствия шквального ветра в ДЧС. Также сообщается, что из-за сильных порывов ветра были сорваны кровли крыши некоторых зданий. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время производится откачка дождевых вод с дворовых участков.    
электричество

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