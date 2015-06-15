Из-за ветра 50 тысяч жителей Семея остались без электричества

Почти 50 тысяч жителей Семея остались без электричества из-за шквального ветра, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области. Фото с сайта Tengrinews.kz Шквальный ветер обрушился на город накануне вечером, 14 июня. "В воскресенье, 14 июня, в некоторых районах ВКО скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Больше всего досталось городу Семей. В результате сильного ветра и дождя произошел обрыв линии электропередачи. Без электроэнергии остались порядка 47 тысяч абонентов. Почти 40 тысяч человек отключили от водоснабжения в связи с отключением электроэне