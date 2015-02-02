Фото из архива "МГ" Об этом сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз» в распространенном пресс-релизе. - 2 февраля 2015 года в 03.08 по местному времени произошел разрыв с возгоранием на участке 288 км магистрального газопровода Оренбург-Новопсков, который принадлежит УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» (дочернее предприятие АО «КазТрансГаз»), между поселками Белес и Переметное ЗКО, - говорится в пресс-релизе. В 3.30 были перекрыты задвижки № 280 (п.Белес) и 322 (п.Чижа Таскалинского района). Из-за закрытия задвижек давление газа на магистральном газопроводе упало. В 6.30 пожар был ликвидирован. Руководством АО «КазТрансГаз» были приняты меры по ликвидации аварии, привлечены противопожарные и газоспасательные формирования объекта. На место происшествия из Астаны вылетела комиссия в составе руководства газового холдинга. Обстановка под контролем. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Экологической угрозы для региона нет. АО «КазТрансГаз» официально сообщает, что транзит газа на экспорт в направлении КС «Александров Гай» не снижался и производится по магистральному газопроводу «Союз». Транспортировка газа потребителям г. Уральска производится по закольцованной схеме. ГРС (газораспределительная станция) «Ростоши» работает в рабочем режиме. ГРС «Переметное» будет восстановлена в кратчайшие сроки. Восстановительные работы продолжаются. Напомним, возгорание газопровода между поселками Новенький и Акжол Зеленовского района ЗКО произошло сегодня ночью. По словам очевидцев, сначала раздался хлопок, похожий на взрыв. Затем показалось огромное пламя высотой в несколько метров. Огонь был настолько сильный, что его можно было наблюдать из города. Пожар начался примерно около трех утра, сразу был создан оперативный штаб, объявлена чрезвычайная ситуация. Данный трубопровод питает газом 22 населенных пункта Зеленовского района, Таскалинского района и города Уральск. В зоне риска оказались 12 больниц, 18 школ, 3 детсада и 14 клубов. На 7.30 поступила информация, что трубопровод перекрыт с двух сторон, опасений дальнейшего распространения огня нет.