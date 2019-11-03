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Происшествия Социум

Из-за холодов жители Атырау массово скупают куртки и сапоги

В Атырау всю ночь шел снег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вчера днем он начал сыпать на Тенгизе, а вечером "прилетел" и в областной центр. Впервые за эту осень и стало холодно: утром температура воздуха равнялась минус трём, а ночью было -8. Мороз показал, что атыраусцы не готовы к зиме: в магазинах одежды выросли очереди за теплыми вещами. Между тем, синоптики обещают дневную температуру воздуха - до плюс 4, 6 еще пару дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
Кристина Кобина
Из-за холодов жители Атырау массово скупают куртки и сапоги
В Атырау всю ночь шел снег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вчера днем он начал сыпать на Тенгизе, а вечером "прилетел" и в областной центр. Впервые за эту осень и стало холодно: утром температура воздуха равнялась минус трём, а ночью было -8. Мороз показал, что атыраусцы не готовы к зиме: в магазинах одежды выросли очереди за теплыми вещами. Между тем, синоптики обещают дневную температуру воздуха - до плюс 4, 6 еще пару дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
снег

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