Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Из-за заснеженных дорог жители ЗКО не могут выехать из села

Жители села Августовка Жанибекского района не могут добраться до села Таловка, где находится ближайший медпункт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Балганым КУАНЫШКАЛИЕВА приехала к своим родителям из Уральска пять дней назад, однако после снегопада обратно выехать она не может. - Село Августовка находится в 6 километрах от Таловки. Дело в том, что дорогу замело, мы обращались к сельскому акиму Таловки, но все без безрезультатно. Люди выходят с лопатами и вручную пытаются расчистить путь. Тут население в основном одни старики, а если что-то случится, то они не смогут добраться до ближ
Кристина Кобина
Из-за заснеженных дорог жители ЗКО не могут выехать из села
Жители села Августовка Жанибекского района не могут добраться до села Таловка, где находится ближайший медпункт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Балганым КУАНЫШКАЛИЕВА приехала к своим родителям из Уральска пять дней назад, однако после снегопада обратно выехать она не может. - Село Августовка находится в 6 километрах от Таловки. Дело в том, что дорогу замело, мы обращались к сельскому акиму  Таловки, но все без безрезультатно. Люди выходят с лопатами и вручную пытаются расчистить путь. Тут население в основном одни старики, а если что-то случится, то они не смогут добраться до ближайшего медпункта, - рассказала возмущенная  Балганым КУАНЫШКАЛИЕВА. По словам акима Жанибекского района Азамата САФИМАЛИЕВА, обильный снегопад прошел только вчера, 28 февраля. - Да, действительно, эти 6 километров между Таловкой и Августовкой еще почистить не успели. Но уже сейчас туда наплавлена вся техника, и сегодня дорога будет расчищена, - пообещал Азамат САФИМАЛИЕВ. Стоит отметить, что в Августовке Жанибеского района расположен 21 дом.
Фото предоставлено Балганым КУАНЫШКАЛИЕВОЙ
снег дорога

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article