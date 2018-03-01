Из-за заснеженных дорог жители ЗКО не могут выехать из села

Жители села Августовка Жанибекского района не могут добраться до села Таловка, где находится ближайший медпункт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Балганым КУАНЫШКАЛИЕВА приехала к своим родителям из Уральска пять дней назад, однако после снегопада обратно выехать она не может. - Село Августовка находится в 6 километрах от Таловки. Дело в том, что дорогу замело, мы обращались к сельскому акиму Таловки, но все без безрезультатно. Люди выходят с лопатами и вручную пытаются расчистить путь. Тут население в основном одни старики, а если что-то случится, то они не смогут добраться до ближ