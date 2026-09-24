«Избегать формализма и популизма»: Токаев предупредил о риске потери доверия граждан

Новая Конституция Казахстана стала зеркалом истории страны и заложила прочный фундамент для ее дальнейшего развития, сообщает пресс-служба Акорды со ссылкой на выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

По словам президента, вступивший в силу Основной закон поставил точку в долгих дискуссиях вокруг национальной идеологии. В преамбуле документа четко закреплены преемственность тысячелетней истории Великой степи, защита прав граждан, верховенство закона и стремление повышать благосостояние народа.

- Конституция стала подлинным зеркалом истории нашей страны - ее прошлого, настоящего и будущего. Преамбула Основного закона гласит, что мы придаем большое значение укреплению государственности на исконно казахской земле и сохранению преемственности тысячелетней истории Великой степи. Это предполагает глубокое уважение к нашему историческому прошлому и неукоснительное следование заветам предков, - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Основной закон должен стать настольной книгой для каждого казахстанца, однако для его реальной работы критически важно отказаться от формального подхода.