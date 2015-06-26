Избитый фельдшер скорой помощи рассказал подробности ЧП в Подстепном

Фельдшер Асылбек УТЕГАЛИЕВ рассказал, что он в составе бригады скорой медицинской помощи приехал по вызову в село Подстёпное через 40 минут, потому что долго не могли найти дом адресу. - В 14.35 поступил вызов и в 14.37 мы уже выехали, - объяснил Асылбек УТЕГАЛИЕВ. - Вызов был в Подстёпное. Начались роды у 20-летней девушки. До поселка мы ехали 25-30 минут. Остальное время мы искали дом. Мы созванивались с ними. Вначале телефон был у ее мамы, потом нас встречал ее муж, мы искали их дом минут 20. По словам Асылбека, когда они все же нашли дом, то муж роженицы сразу повел себя неадекватно. - Он