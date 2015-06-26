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Происшествия Социум

Избитый фельдшер скорой помощи рассказал подробности ЧП в Подстепном

Фельдшер Асылбек УТЕГАЛИЕВ рассказал, что он в составе бригады скорой медицинской помощи приехал по вызову в село Подстёпное через 40 минут, потому что долго не могли найти дом адресу. - В 14.35 поступил вызов и в 14.37 мы уже выехали, - объяснил Асылбек УТЕГАЛИЕВ. - Вызов был в Подстёпное. Начались роды у 20-летней девушки. До поселка мы ехали 25-30 минут. Остальное время мы искали дом. Мы созванивались с ними. Вначале телефон был у ее мамы, потом нас встречал ее муж, мы искали их дом минут 20. По словам Асылбека, когда они все же нашли дом, то муж роженицы сразу повел себя неадекватно. - Он
gorod
Избитый фельдшер скорой помощи рассказал подробности ЧП в Подстепном
Фельдшер Асылбек УТЕГАЛИЕВ рассказал, что он в составе бригады скорой медицинской помощи приехал по вызову в село Подстёпное через 40 минут, потому что долго не могли найти дом адресу.
feldsher
feldsher
 - В 14.35 поступил вызов и в 14.37 мы уже выехали, - объяснил Асылбек УТЕГАЛИЕВ. - Вызов был в Подстёпное. Начались роды у 20-летней девушки. До поселка мы ехали 25-30 минут. Остальное время мы искали дом. Мы созванивались с ними. Вначале телефон был у ее мамы, потом нас встречал ее муж, мы искали их дом минут 20. По словам Асылбека, когда они все же нашли дом, то муж роженицы сразу повел себя неадекватно. - Он стал говорить, что мы три часа едем, что мы недостойные люди. Мы объясняли ему, что не знаем хорошо этот поселок, что таких улиц несколько, нумерации домов нет, - рассказал Утегалиев. - К тому же если мы не знаем улицу, нас обычно встречают. По словам фельдшера, он работает 8 лет на скорой помощи, ситуации бывали всякие, но такое произошло впервые. - Я видел, что мужчина неадекватен, - говорит Асылбек. - Я думал, что смогу защититься, если он ударит меня рукой. Но он лбом ударил меня в лицо! Врач в тот же день написал заявление в правоохранительные органы. Кстати, роженица, несмотря ни на что, была доставлена в роддом и благополучно родила ребенка. Напомним, инцидент произошел 25 июня в поселке Подстёпное Теректинского района ЗКО. 12etHLqIXuc Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
избиение фельдшер роженица

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