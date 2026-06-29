Изъяли 27 кг наркотиков, оружие и миллионы: масштабные задержания прошли в Алматинской области

Помимо килограммов товара и наличности, у подозреваемых изъяли незарегистрированное оружие и арестовали дорогие автомобили.

В Алматинской области ликвидировали крупную подпольную фитолабораторию с автоматизированной системой выращивания элитных сортов конопли. По подозрению в организации наркобизнеса задержаны два человека, сообщает Polisia.kz.

По версии следствия, предполагаемая преступная группа наладила полный цикл: от круглогодичного культивирования растений в подземных условиях до продажи готового товара VIP-клиентам.

- Ликвидированная фитолаборатория оснащена современной системой автоматизированной вентиляции, датчиками температуры, освещения и орошения, где в круглогодичном режиме культивировался высококонцентрированные сорта наркосодержащих растений, - сообщил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Плантацию обустроили в подвале с замаскированным отдельным входом. Во время обыска оперативники изъяли 29 кустов конопли, 27 килограммов готовой продукции, технику, средства связи, незарегистрированное травматическое оружие с патронами и 3 миллиона тенге, предположительно заработанных на продажах.

Организатором производства считают 40-летнего мужчину. На своем участке он уже строил дополнительное здание площадью более 100 квадратных метров, чтобы расширить бизнес.

- На протяжении длительного времени он изучал весь процесс культивирования наркотиков каннабисной группы и планировал расширить свое подпольное производство... В этих целях специально посещал дальнее зарубежье, получал консультации, заказал специальные оборудования, предназначенные для выращивания элитных сортов каннабиса, внедрял современные технологии и совершенствовал способы переработки высококонцентрированных сортов наркосодержащего сырья в каннабиноидные экстракты - гашишное масло, - уточнил Бахытжан Амирханов.

Позже оперативники вышли на его предполагаемого сообщника - 45-летнего ранее судимого мужчину. В его гараже нашли еще 4 килограмма упакованного в скотч гашиша, готовые к продаже zip-пакеты и весы.

Сейчас оба фигуранта находятся в изоляторе временного содержания. Чтобы перекрыть каналы легализации доходов, полиция наложила арест на все их активы, включая недвижимость и дорогие автомобили. Следствие продолжается.