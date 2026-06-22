«Изъято оружие и крупные суммы денег»: КНБ ликвидировал группировку на южной границе Казахстана

Под следствием находятся 17 участников схемы, подозреваемые в организации незаконных услуг для водителей на таможне.

В Туркестанской области пресечена деятельность преступной группировки, действовавшей на южной границе страны. Как сообщили в КНБ, спецоперация была проведена 12 июня при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с полицией.

По версии следствия, участники группы организовали незаконные посреднические услуги для водителей большегрузных транспортных средств. За денежное вознаграждение подозреваемые обещали ускоренное прохождение установленных таможенных процедур при пересечении государственной границы.

- В ходе обысков изъяли пять единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денег, а также иные вещественные доказательства, - сообщили в КНБ.

На данный момент досудебное расследование проводится в отношении 17 человек. Пятеро ключевых фигурантов водворены в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных правонарушений и выявление возможных соучастников преступной схемы, продолжаются.