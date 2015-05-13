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Изменена система выставления оценок после сдачи ЕНТ

В Казахстане изменили систему оценок после сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Tengrinews.kz. Теперь при выставлении в аттестат будет учитываться и результат на ЕНТ, и годовая оценка по предмету. Фото из архива "МГ" "Приказом министра образования и науки от 23 апреля 2015 года внесены изменения в части выставления в аттестат по предметам, сданным в рамках ЕНТ, в соответствии с решением государственной комиссии по проведению ЕНТ, среднеарифметической оценки по результатам ЕНТ и годовой оценки по предмету (раньше в аттестат шла оценка, полученная на ЕНТ). В спорном случае ок
Marat
Изменена система выставления оценок после сдачи ЕНТ
В Казахстане изменили систему оценок после сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Tengrinews.kz. Теперь при выставлении в аттестат будет учитываться и результат на ЕНТ, и годовая оценка по предмету.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" "Приказом министра образования и науки от 23 апреля 2015 года внесены изменения в части выставления в аттестат по предметам, сданным в рамках ЕНТ, в соответствии с решением государственной комиссии по проведению ЕНТ, среднеарифметической оценки по результатам ЕНТ и годовой оценки по предмету (раньше в аттестат шла оценка, полученная на ЕНТ). В спорном случае округление оценки производится в сторону повышения оценки", - пояснили в Министерстве образования и науки, отвечая на официальный запрос редакции. Также в ведомстве отметили, что ранжирование организаций образования по итогам ЕНТ будет проводиться на основе процентного соотношения участников ЕНТ от общего количества выпускников школы, количества нарушений выпускниками правил ЕНТ во время тестирования, количества аннулированных результатов ЕНТ за нарушения правил во время тестирования, среднего балла по итогам тестирования. Единое национальное тестирование в 2015 году пройдет со 2 по 15 июня.

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