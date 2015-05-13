Изменена система выставления оценок после сдачи ЕНТ

В Казахстане изменили систему оценок после сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Tengrinews.kz. Теперь при выставлении в аттестат будет учитываться и результат на ЕНТ, и годовая оценка по предмету. Фото из архива "МГ" "Приказом министра образования и науки от 23 апреля 2015 года внесены изменения в части выставления в аттестат по предметам, сданным в рамках ЕНТ, в соответствии с решением государственной комиссии по проведению ЕНТ, среднеарифметической оценки по результатам ЕНТ и годовой оценки по предмету (раньше в аттестат шла оценка, полученная на ЕНТ). В спорном случае ок