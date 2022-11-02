Отчима-педофила осудили в ЗКО

Он лишился свободы и должен выплатить моральный ущерб. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО. По версии следствия, житель Уральска изнасиловал падчерицу 2008 года рождения. Его вина доказана показаниями потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия и заключениями экспертиз. Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 20 лет. С осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере семи миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу. Мы