Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Отчима-педофила осудили в ЗКО

Он лишился свободы и должен выплатить моральный ущерб. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО. По версии следствия, житель Уральска изнасиловал падчерицу 2008 года рождения. Его вина доказана показаниями потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия и заключениями экспертиз. Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 20 лет. С осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере семи миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу. Мы
Дана Рахметова
Отчима-педофила осудили в ЗКО
Он лишился свободы и должен выплатить моральный ущерб.
28 уголовных дел по январским событиям расследуют в Атырау
28 уголовных дел по январским событиям расследуют в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО. По версии следствия, житель Уральска изнасиловал падчерицу 2008 года рождения. Его вина доказана показаниями потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия и заключениями экспертиз. Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 20 лет. С осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере семи миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск суд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article