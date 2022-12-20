Износ ТЭЦ Уральска превышает 80%

Средний износ оборудования ТЭЦ в Казахстане составляет 66%. Фото из архива "МГ" Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства рассказал о проведённой ревизии состояния ТЭЦ страны. В Казахстане функционирует всего 37 ТЭЦ. Из них в красную зону риска вошли – 19 ТЭЦ, в жёлтую – 11 и в зелёную – семь ТЭЦ. Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80%. Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. - Для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, определён объём