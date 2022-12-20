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Социум

Износ ТЭЦ Уральска превышает 80%

Средний износ оборудования ТЭЦ в Казахстане составляет 66%. Фото из архива "МГ" Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства рассказал о проведённой ревизии состояния ТЭЦ страны. В Казахстане функционирует всего 37 ТЭЦ. Из них в красную зону риска вошли – 19 ТЭЦ, в жёлтую – 11 и в зелёную – семь ТЭЦ. Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80%. Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. - Для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, определён объём
Дана Рахметова
Износ ТЭЦ Уральска превышает 80%
Средний износ оборудования ТЭЦ в Казахстане составляет 66%.
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Фото из архива "МГ" Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства рассказал о проведённой ревизии состояния ТЭЦ страны. В Казахстане функционирует всего 37 ТЭЦ. Из них в красную зону риска вошли – 19 ТЭЦ, в жёлтую – 11 и в зелёную – семь ТЭЦ.
Износ ТЭЦ Уральска превышает 80%
Износ ТЭЦ Уральска превышает 80%
Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80%. Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет.
- Для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, определён объём проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчётам для выполнения этих работ необходимо финансирование в объёме 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год, - доложил Акчулаков.
Что касается электросетей, их средний износ составляет порядка 66%, в ЗКО - 80%. Акчулаков подчеркнул необходимость принятия неотложных системных мер, требующих решения на уровне местных исполнительных органов. Напомним, после инцидента в Экибастузе Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск ТЭЦ

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