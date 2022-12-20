- Рядом с ним находился его 24-летний друг. Когда автомобиль стали оформлять на спецавтостоянку, пассажир набросился на инспектора полиции и нанёс ему несколько ударов отвёрткой. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье 380 части 1 УК РК - посягательство на жизнь представителей власти. За это светит лишение свободы до 15 лет. Водителя привлекут к ответственности по статье 346 УК РК - управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пьяный уралец ударил полицейского отвёрткой
Ему не понравилось, что у его выпившего друга забирают машину на штрафстоянку. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл около четырёх утра 19 декабря на пересечении улиц Мухита и Нурпеисовой. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что патрульные остановили ВАЗ-2110. Медицинское освидетельствование показало, что 32-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Ранее он уже был лишён прав на семь лет. - Рядом с ним находился его 24-летний друг. Когда автомобиль стали оформлять на спецавтостоянку, пассажир набросился на инспектора полиции и нанёс ему