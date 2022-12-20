Пьяный уралец ударил полицейского отвёрткой

Ему не понравилось, что у его выпившего друга забирают машину на штрафстоянку. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл около четырёх утра 19 декабря на пересечении улиц Мухита и Нурпеисовой. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что патрульные остановили ВАЗ-2110. Медицинское освидетельствование показало, что 32-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Ранее он уже был лишён прав на семь лет. - Рядом с ним находился его 24-летний друг. Когда автомобиль стали оформлять на спецавтостоянку, пассажир набросился на инспектора полиции и нанёс ему