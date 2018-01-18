Также комиссия окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в результате страшной трагедии, передает informburo.kz. Фото предоставлено пресс-службой КЧС МВД РК Как сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, в состав комиссии вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области, Также стало известно, что пятеро выживших находятся в сознании: трое из них – уроженцы Южно-Казахстанской области, ещё двое – граждане Узбекистана. • Исаков Ахрор, 1988 года рождения, гражданин Узбекистана. • Мирзахмедов Исроилджаон, 1980 года рождения, гражданин Узбекистана. • Пернебеков Максат, 1985 года рождения, житель ЮКО. • Кыргызбаев Нуржан, 1968 года рождения, житель ЮКО. • Танатаров Барат, 1978 года рождения, житель ЮКО. У двоих пострадавших врачи диагностировали термический ожог левой кисти. Известно также, что двое из пострадавших – это водители автобуса. Оба они жители Южно-Казахстанской области. Автобус марки "Икарус" (марку в КЧС МВД РК тоже назвали по предварительной информации, подтверждения ещё нет) с 55 пассажирами и двумя водителями направлялся из Узбекистана в Россию. По предварительной версии, в автобусе замкнуло проводку, после чего авто загорелось. В автобусе находились 57 человек, 52 из которых сгорели заживо. Также появилось видео с места страшной трагедии в Актюбинской области. wRDODFrr8R0