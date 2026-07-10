Известная авиакомпания отменила рейс из-за пьяных бортпроводников

Рейс авиакомпании British Airways, следовавший с Барбадоса в Лондон, был отменен из-за состояния членов экипажа. Как сообщает The Sun, накануне несколько бортпроводников устроили вечеринку в отеле и злоупотребили алкоголем: одной из сотрудниц стало плохо прямо в баре, а одного из стюардов коллегам пришлось нести в номер, передает МойГород со ссылкой на BILD.

Самолет должен был вылететь с Карибских островов в лондонский аэропорт Хитроу днем в воскресенье. Однако рейс так и не состоялся — 336 пассажиров, ожидавших посадку, не смогли отправиться в путь.

По информации СМИ, экипаж отдыхал в роскошном отеле, где сотрудники распивали водку и пиво, громко веселились и мешали другим постояльцам. При этом пилоты, как утверждается, участия в застолье не принимали.

«Мы ожидаем от нашей команды высочайших стандартов и срочно расследуем этот случай», — заявили в British Airways.

После инцидента четверых бортпроводников отстранили от выполнения обязанностей. Обратно в Великобританию они вернулись уже как обычные пассажиры. Теперь авиакомпания может понести значительные расходы, связанные с организацией нового рейса и выплатой компенсаций пассажирам.