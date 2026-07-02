Известного актера нашли погибшим после исчезновения на рыбалке

В Московской области обнаружили тело актера Александра Высоковского, который несколько дней назад пропал во время рыбалки на реке Ока, передает МойГород со ссылкой РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, водолазы подняли тело погибшего на берег, после чего была подтверждена его личность.

"Водолазы подняли на берег тело, в погибшем опознали 62-летенго Александра Высоковского", – отметил наш собеседник.

Известно, что актер, сыгравший охранника Саши Белого в сериале «Бригада», исчез в районе Пущинской косы. 30 июня он отправился на рыбалку вместе с сыном. Во время отдыха Высоковский отошел дальше вдоль берега и не вернулся. Сын самостоятельно пытался найти отца, однако поиски не дали результата.

Александр Высоковский родился в 1963 году. После службы на флоте окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Наибольшую известность ему принесла роль охранника Саши Белого в сериале «Бригада». За годы карьеры он также снялся в фильмах и сериалах «Бумер», «Марш Турецкого», «Петр Первый» и других, а также работал режиссером и сценаристом.