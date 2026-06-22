Известную певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба

Иранская певица Параста Ахмади и восемь участников ее музыкальной команды получили наказание в виде 74 ударов плетью за онлайн-концерт, прошедший в 2024 году и опубликованный на YouTube, передает МойГород со ссылкой на The Guardian.

Согласно информации правозащитников и юристов, ознакомившихся с материалами дела, уголовный суд провинции Кум признал артистов виновными в нарушении норм общественной морали из-за создания и распространения в интернете, как было указано в деле, «вульгарного и аморального контента». Помимо телесного наказания, суд также назначил им двухлетний запрет на выезд из страны и ограничение на творческую деятельность сроком на два года.

Как сообщают СМИ, в декабре 2024 года 29-летняя Ахмади исполнила патриотическую композицию «Az Khoone Javanane Vatan» («Из крови молодежи Родины») во время онлайн-концерта. Широкий резонанс выступление получило после того, как певица появилась без хиджаба. Видео быстро распространилось в сети и набрало миллионы просмотров на YouTube.

После публикации записи Ахмади и несколько музыкантов были временно задержаны, однако позже их освободили. Позднее в отношении участников концерта было возбуждено официальное дело.

Правозащитные организации резко раскритиковали решение суда. Директор по адвокации базирующегося в США Центра по правам человека в Иране Бахар Гандехари заявила, что наказание за пение и появление без хиджаба свидетельствует о сохранении жестких ограничений в отношении женщин и деятелей культуры.

Юрист правозащитного центра Dadban Моин Хазаэли отметил, что исполнение музыки и публикация музыкальных произведений женщинами не являются преступлением по иранскому законодательству. По его словам, телесные наказания вызывают серьезные вопросы с точки зрения международных обязательств по защите прав человека и запрета жестокого обращения.