Государства не решают вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, за счёт личных пенсионных сбережений граждан, заявили члены совета, передает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Общественный совет при Едином накопительном пенсионном фонде не поддержал инициативу своего председателя Евгения Сейпульника о предоставлении возможности вкладчикам ЕНПФ изъять 10% накоплений в период кризиса.
"Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля, это предложение не обсуждалось", – говорится в заявлении совета.
В сообщении отмечается, что в условиях коронавирусной пандемии и карантина государства принимают системные меры по поддержке своих граждан за счёт бюджетных и внебюджетных средств. При этом вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решают за счёт личных пенсионных сбережений граждан.
"Любые предложения по пенсионной системе требуют расчётов и оценок с учётом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом. Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчётов, общественный совет озвученную им в социальных сетях позицию в ходе обсуждения не поддержал", – добавили в совете.
Член общественного совета при ЕНПФ Пётр Своик рассказал о голосовании по поводу предложения Евгения Сейпульника, в котором приняли участие члены совета.
"Это предложение Сейпульник опубликовал в соцсетях через неделю после заседания общественного совета. У нас есть чат общественного совета в WhatsApp, и он настоял, чтобы в этом чате было проведено голосование. И я с самого начала написал туда, что вообще-то есть определённые процедуры, кому как не председателю и опытному юристу их соблюдать, и не стоит это всё сводить вот к такому телеграфному обмену мнениями, и голосовать не стал. Они поставили дедлайн на 16.00, к которому надо было обязательно определиться, и набралось за полчаса до контрольного срока где-то восемь голосов за и восемь против. Сейпульник позвонил мне и попросил проголосовать, я написал в этот чат, что если сам председатель настаивает на голосовании, то я против. Возможно, этот голос и оказался решающим", – рассказал он.
Пётр Своик отметил, что, по его мнению, предложение председателя совета имеет правильное направление, но оно не доработано, и поэтому принесёт больше вреда чем пользы.
"Да, действительно, надо разрешить вкладчикам использовать часть накоплений и даже шире, чем говорит президент, не только на жильё и образование, но и на здравоохранение или даже на оплату услуг ЖКХ, покупку продуктов у национальных производителей, продуктов питания. Для этого надо установить лимит расходования, направления расходования, и позволить людям тратить эти деньги с пользой для себя и для экономики. Для того, чтобы это всё работало, и деньги не только не кончались, а, наоборот, увеличивались бы у вкладчиков, надо пойти на то, чтобы часть транша в бюджет из Национального фонда перераспределять по счетам вкладчиков. Тогда у людей будет постоянное пополнение на вот эти разрешённые расходы. Вот такое комплексное решение", – высказал мнение эксперт.
Он назвал предложение об изъятии 10% накоплений "истерическим выплеском", отметив, что с социальной и экономической точки зрения стало бы вредным решением.
"Потому что, например, если сделать, как Сейпульник предлагает и больше ничего не делать, получится, что богатые получат возможность снять достаточно большие суммы, а основная масса населения сможет снять лишь копейки, а самые необеспеченные, самые остро нуждающиеся вообще ничего не получат. То есть получится не помощь населению, а издевательство в обратной пропорции – чем меньше человеку надо, тем больше он сможет снять, – это издевательство. Поэтому простые разовые решения "давайте всем раздадим", они кажутся на первый взгляд хорошими, а на самом деле они вредны. Нужны комплексные решения", – сказал Пётр Своик.
20 июля глава общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде Евгений Сейпульник предложил позволить вкладчикам использовать 10% своих накоплений в период кризиса. Он отметил, что такая поддержка в перспективе позволит казахстанцам продолжить копить деньги для обеспечения своей старости.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.