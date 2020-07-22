Иллюстративное фото из архива "МГ" Общественный совет при Едином накопительном пенсионном фонде не поддержал инициативу своего председателя Евгения Сейпульника о предоставлении возможности вкладчикам ЕНПФ изъять 10% накоплений в период кризиса. "Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля, это предложение не обсуждалось", – говорится в заявлении совета. В сообщении отмечается, что в условиях коронавирусной пандемии и карантина государства принимают системные меры по поддержке своих граждан за счёт бюджетных и внебюджетных средств. При этом вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решают за счёт личных пенсионных сбережений граждан. "Любые предложения по пенсионной системе требуют расчётов и оценок с учётом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом. Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчётов, общественный совет озвученную им в социальных сетях позицию в ходе обсуждения не поддержал", – добавили в совете. Член общественного совета при ЕНПФ Пётр Своик рассказал о голосовании по поводу предложения Евгения Сейпульника, в котором приняли участие члены совета. "Это предложение Сейпульник опубликовал в соцсетях через неделю после заседания общественного совета. У нас есть чат общественного совета в WhatsApp, и он настоял, чтобы в этом чате было проведено голосование. И я с самого начала написал туда, что вообще-то есть определённые процедуры, кому как не председателю и опытному юристу их соблюдать, и не стоит это всё сводить вот к такому телеграфному обмену мнениями, и голосовать не стал. Они поставили дедлайн на 16.00, к которому надо было обязательно определиться, и набралось за полчаса до контрольного срока где-то восемь голосов за и восемь против. Сейпульник позвонил мне и попросил проголосовать, я написал в этот чат, что если сам председатель настаивает на голосовании, то я против. Возможно, этот голос и оказался решающим", – рассказал он. Пётр Своик отметил, что, по его мнению, предложение председателя совета имеет правильное направление, но оно не доработано, и поэтому принесёт больше вреда чем пользы. "Да, действительно, надо разрешить вкладчикам использовать часть накоплений и даже шире, чем говорит президент, не только на жильё и образование, но и на здравоохранение или даже на оплату услуг ЖКХ, покупку продуктов у национальных производителей, продуктов питания. Для этого надо установить лимит расходования, направления расходования, и позволить людям тратить эти деньги с пользой для себя и для экономики. Для того, чтобы это всё работало, и деньги не только не кончались, а, наоборот, увеличивались бы у вкладчиков, надо пойти на то, чтобы часть транша в бюджет из Национального фонда перераспределять по счетам вкладчиков. Тогда у людей будет постоянное пополнение на вот эти разрешённые расходы. Вот такое комплексное решение", – высказал мнение эксперт. Он назвал предложение об изъятии 10% накоплений "истерическим выплеском", отметив, что с социальной и экономической точки зрения стало бы вредным решением. "Потому что, например, если сделать, как Сейпульник предлагает и больше ничего не делать, получится, что богатые получат возможность снять достаточно большие суммы, а основная масса населения сможет снять лишь копейки, а самые необеспеченные, самые остро нуждающиеся вообще ничего не получат. То есть получится не помощь населению, а издевательство в обратной пропорции – чем меньше человеку надо, тем больше он сможет снять, – это издевательство. Поэтому простые разовые решения "давайте всем раздадим", они кажутся на первый взгляд хорошими, а на самом деле они вредны. Нужны комплексные решения", – сказал Пётр Своик. 20 июля глава общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде Евгений Сейпульник предложил позволить вкладчикам использовать 10% своих накоплений в период кризиса. Он отметил, что такая поддержка в перспективе позволит казахстанцам продолжить копить деньги для обеспечения своей старости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.