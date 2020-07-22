Серик МукашевМолодой человек является студентом четвёртого курса ЗКГУ имени М.Утемисова факультета "Культура и искусство". Он - будущий хореограф, кроме этого, закончил курсы повара и дизайнера одежды. Серик вырос в детском доме, мама отказалась от ребенка сразу после рождения и оставила в роддоме. В 6 месяцев мальчика усыновила семья, где он рос до 6 лет. Но в декабре 2005 года из-за проблемного поведения он снова попал в детский дом. Далее Серик был определён в областную специализированную школу №15, по завершению которой он выучился на повара. Однако молодой человек всегда мечтал стать студентом высшего учебного заведения и, сдав комплексное тестирование, все же смог осуществить мечту. Серик всегда старается активно участвовать во всех мероприятиях, около года назад он стал сотрудником проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы", а также внештатным советником замакима города. - Мы поднимаем разные проблемы в сфере образования, здравоохранения. Люди обращаются к нам со своими проблемами, мы внимательно изучаем и ищем пути решения. Работа мне нравится, многому научился здесь, в том числе сдерживать свои эмоции и грамотно выполнять свою работу. Будучи внештатным советником заместителя акима города Бакытжана Нарымбетова, я неоднократно поднимал вопросы по проблемам выпускников детских домов. На самом деле проблем очень много - это жилищные вопросы, денежные, инвалидность, снятие диагноза и многое другое. Всегда стараюсь защищать права выпускников детских домов, - рассказывает Серик Мукашев.Однако все это пришлось отложить. По словам Серика, сейчас у всех людей есть одна цель - победить коронавирусную инфекцию. Решив стать волонтером, он отправился в администрацию городской поликлиники №4, которая отвечает за областную инфекционную больницу. Там будущий санитар написал заявление о том, что добровольно хочет работать с больными COVID-19 и соглашается идти на такой риск. Ему выдали перечень документов, которые он позже предоставил. От выплат Серик изначально отказался, сказав, что готов работать бесплатно. Однако ему сказали: "Бери, когда дают", и он согласился. - Работать санитаром в инфекционную больницу я решил идти сам. Конечно, думал много, около недели настраивался, был страх, в голову приходили разные мысли, боялся заразиться, заболеть и умереть. Посоветовавшись с близкими мне людьми, я все же решился на этот шаг, захотел помогать медикам. Огорчает тот факт, что есть люди, которые думают, что болезни нет или, может быть, они думают, что это их не коснётся. Многие обвиняют врачей в бездействии, говорят, что они не выполняют свою работу и не справляется со своей задачей. Но, оказавшись здесь, я могу сказать одно: медперсонал работает и у них реально тяжёлая работа. Увидел все, ощутил буквально на себе, им очень тяжело. Они полностью отдают себя своей работе, медсестры ходят в противовирусных костюмах, в которых очень сложно дышать, в них жарко, не хватает воздуха. Я всего лишь час был в этом костюме и еле выдержал. А худенькие медсестры бегают в них, выполняют работу, они уже привыкли и не жалуются. Врачи постоянно должны делать обход, говорить с пациентами, выслушивать их, подбадривать. Доктора, конечно, успевают, чего не скажешь о медсестрах, их не хватает, особенно медбратьев. Они очень нужны, ведь в инфекционных стационарах нужно выполнять и физическую работу. Я как-то стал свидетелем того, как четыре худенькие медсестры переносили тяжелого пациента из общего отделения в реанимацию. Вы, наверное, представляете, как тяжело четырём девушкам поднимать взрослого человека, еще и в этих костюмах. В общем, больницы нуждаются в санитарах, в волонтерах, им нужна помощь, - говорит Серик.Молодой человек рассказывает, что перед тем как вступить в "грязную" зону (палаты, в которых находятся пациенты с КВИ - прим. автора), эпидемиолог провел с ним тщательный инструктаж. - Ержан Тлеубаевич (эпидемиолог - прим. автора) все мне объяснил, шаг за шагом показал, как надевать противочумный костюм, сколько и как правильно нужно надевать маски, как правильно надевать шапочки, как обмотать все скотчем, чтобы не было открытых участков на теле, куда может попасть вирус. Однако не менее важно уметь правильно снимать этот костюм. Оказывается, при снятии нельзя делать резких движений, все надо делать аккуратно и плавно. Снятые вещи сразу нужно помещать в дезинфицирующее средство хлорофин, маски, шапочки и перчатки необходимо утилизировать. На все эти действия иногда уходит до 10 минут. После этого нужно зайти в "чистую" зону и сразу идти в душ, помыться хозяйственным мылом и всякими дезсредствами, - говорит волонтер. Свой первый день в "грязной" зоне Серик помнит очень хорошо. В противочумном костюме он еле дышал, запотели очки, он почти ничего не видел. Позже освоившись, молодой человек пришел в ужас от увиденного, множество людей были подключены к аппаратам ИВЛ, они лежали и ничего не могли поделать. Вся их жизнь зависела от аппарата. - Была одна женщина, которую привезли из дома престарелых. Она даже есть самостоятельно не могла, ей помогали медсестры, некоторых кормили с трубки, некоторые не могли дойти до туалета и душа. Санитары их сопровождают, купают. На все это смотреть страшно, не то что делать что-либо. В первый день я даже не подходил к пациентам, просто стоял и с ужасом наблюдал в окошко. Во второй раз уже значительно легче стало. Освоился, видимо, - рассказывает Серик. Больше всего молодой человек боится заразиться, из-за этого старается как можно реже контактировать с окружающими, даже находясь в "чистой" зоне, старается не снимать маску и перчатки. Переживает он и за окружающих его людей.У Серика широкий круг обязанностей. Он - санитар, должен помогать в работе медперсонала, что-то где-то принести, отнести, сделать уборку в палатах, разгрузить кислородные баллоны, распределить их по палатам... А еще как представитель проектного офиса "Акжайык- адалдык аланы" Серик снимает на видео выписывающихся пациентов и выкладывает их в сеть. - Это делается для прозрачности, чтобы другие люди видели, берегли себя, поменьше посещали места массового скопления людей, видели всю серьёзность ситуации. Смертей много, инфекция существует, она может коснуться каждого из нас, в том числе детей и пожилых людей. Конечно же, перед тем, как снимать на видео, я спрашиваю разрешение у пациента. Без его согласия не имею права снимать. Еще я принимаю гуманитарную и спонсорскую помощь. Мы принимаем ее, для прозрачности ставим на учет, распределяем все по корпусам. Еще разгружаем тяжелые кислородные баллоны, - пояснил Серик. Со смертью в отделениях инфекционной больницы волонтер еще не сталкивался. Говорит, что и не хочет этого видеть. – Впереди еще 26 дней, и я не знаю, что меня тут ожидает, но буду готов ко всему, как бы тяжело это не было. Огромное счастье - видеть выздоровевших пациентов, у которых часто появляются слезы радости на глазах. Я часто разговариваю с ними, спрашиваю о том, как переболели. Все отвечают как один: мы были на грани жизни и смерти. Они искренне благодарят врачей и медсестер, с любовью обнимают родных и близких. Но даже выписываясь из больницы, они боятся снова заболеть и попасть сюда, - отметил волонтер.На вопрос, чего не хватает больницам, Серик ответил, что всего достаточно. Парень пытается сделать каждый свой день насыщенным и интересным. – Я вам честно скажу - здесь все есть: маски, перчатки, антисептики, лекарства. Даже выписывающимся пациентам тут выдают средства индивидуальной защиты. Гуманитарная помощь приходит, специальная комиссия распределяет ее, питьевой воды много, кормят хорошо, это даже отмечают пациенты. Единственное чего не хватает - это рук, а точнее санитаров и медбратьев. Ситуация здесь не критичная. Я верю и надеюсь, что мы справимся со всеми тяготами, - резюмировал Серик Мукашев. Планов на будущее у Серика тоже много. В первую очередь он хочет закончить университет. Кроме этого, у Серика есть собственный бизнес-проект, он хочет производить бумажные мешки для строительных компаний. – У меня есть мечта, и я буду идти к ней. У меня все получится, верю в это. В меня верят люди, и я не должен их подвести, - заключил Серик Мукашев. EVr-tYnO6qc RFWCh1dc7DIМедработники областной инфекционной больницыВрач делает обходПустые больничные коридорыМедсестра провожает выписывающихся пациентовСлезы радости во время выпискиСерик Мукашев с выписывающимися пациентами