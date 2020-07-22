Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что в августе прошлого года житель Актобе открыл фиктивное ТОО, сделал печать, назначил директором свою сестру с правом на подпись. Решив организационные вопросы, он подал объявление на ОЛХ на продажу строительного материала экотон по цене в два раза дешевле рыночной. - После этого к нему стали обращаться покупатели, он назначал встречи в магазинах, где продают экотон, на заводах производителях, и показывал товар, как будто он является продавцом. Представителям магазинов он представлялся покупателем. Наивных граждан мошенник "водил за нос", просил не обращать внимания на ценники, так как он сделает для них большие скидки, при условии заказа крупной партии, на один - два миллиона тенге. После составления договора, мошенник покупал в канцелярских магазинах накладные установленного образца, записывал туда количество товара, цену и дату поставки, закреплял это всё печатью. Ничего не подозревавшие покупатели соглашались на сделки, отдавали ему предоплату в размере от 500 тысяч тенге до 2 миллионов. В общей сложности он обманул 25 человек. Мошенник - юрист с красным дипломом, имел коммуникативные способности, уговорить людей ему не составляло особого труда, - рассказали в пресс-службе полиции. На следующий день, он покупал товар на 10% от полученной суммы и отправлял покупателю от имени другого человека, которому не были известны его махинации. Ему грозит более трех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также полицейские рассказали о подобном случае, также произошедшем в Актобе. - 16 июля в полицию обратился представитель одного из ТОО Актобе, который сообщил о факте мошенничества. С января по март 2020 года местный житель обманным путем (под предлогом доставки стройматериалов) завладел деньгами предприятия в сумме 17,9 млн тенге. Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в ведомстве. Департамент полиции Актюбинской области призывает актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.