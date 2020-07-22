Сегодня, 22 июля, в городском акимате состоялась встреча арендаторов бутиков крупных торговых домов с акимом города Абатом Шыныбековым. На встрече бизнесмены озвучили свои предложения по введенным ограничительным мерам, задали вопросы главе города. Они считают, что при закрытии торговых объектов зачастую применяется избирательный подход и социальное неравенство. Предприниматель Аслан Утепов отметил, что из-за введенных ограничительных мер они лишились доходов и средств к существованию, кроме того, не имеют возможности погашать кредиты, оплачивать аренду и коммунальные услуги. - Согласно Конституции, мы перед законом все равны, но у нас наблюдается некое социальное неравенство. То есть как только объявили режим ЧП, торговые дома позакрывали и до сих пор мы не имеем возможности нормально зарабатывать и кормить свои семьи. Я не могу купить булку хлеба детям. Но у нас есть фото и видеофиксация тех объектов, которые на протяжении всего карантина и ограничительных мер продолжали свою деятельность. На этом примере мы видим, что санврач Арыспаев играет с людьми в ромашку. Так делать нельзя, когда кому-то можно работать, а кому то нет, - рассказал Аслан Утепов. - Все-таки я считаю, что наш санврач Арыспаев не компетентный и дезинформирует население, мы просим его отставки. Также мужчина отмечает, что есть нарушения и скопление людей без социальной дистанции возле банков и почты. - Банки нам отказывают как заемщикам, чтобы отсрочили выплату кредитов. Отсюда идут суициды и семейные проблемы, - отмечает бизнесмен. Беспокойство у предпринимателей также вызывает возможность продления карантина. Нужно отметить, что некоторые владельцы торговых домов пошли навстречу бизнесменам и вовсе отказались от арендной платы, либо снизили ее на 15-50 %. Но остались объекты торговли, где действует стопроцентная оплата. Ее взимают с условием , что в случае открытия ТД через две недели, она пойдет в оплату за август. Как отметили участники встречи, практически в каждом торговом доме полностью закрылись некоторые бутики, например в ТД «Астана» - 4 бутика, в ТД «Московский» - 10 бутиков. Аким города Абат Шыныбеков и заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Мустаев ответили, что, согласно постановлению главного санитарного врача, есть объекты, которые не функционируют, а есть те, которые работают в ограниченном режиме с соблюдением санитарного режима. - На территориях главные санрачи, учитывая эпидситуацию, имеют право на ужесточение карантинных мер. Ситуация на сегодняшний день не стабильная. Сейчас ужесточены штрафные санкции к нарушителям режима и если есть видеофиксация, то мы будем рассматривать этот материал, - отметил Нурлыбек Мустаев. - У нас нет избирательности, мы все равны перед приказом министра здравоохранения РК. Также заместитель санврача ЗКО отметил, что на сегодняшний день в ЗКО заболеваемость COVID-19 идет на спад. Абат Шыныбеков дополнил, что несмотря на режим ЧП или карантин, сотрудник полиции и санврачи просто так не могут ходить и проверять объекты. - Но при обращении предпринимателей и общественности с видеоматериалами мы выявляем нарушение, и департамент контроля качества применяет штрафные санкции, - пояснил Абат Шыныбеков. - А все объекты, которые сегодня были озвучены, были проверены 19 июля. В одном из них нас не впустили на территорию, сказали якобы магазин закрыт. Что касается детского магазина, там предприниматель открыл продуктовый магазин, но есть видеоматериал, что продают не только продукты. Еще по одному магазину будет проведена проверка. Выслушав позицию бизнесменов, директор палаты предпринимателей филиала ЗКО Бакдаулет Ибраимов отметил, что региональная палата предпринимателей делает акцент на поддержку бизнеса. - Как только началась пандемия, банки начали давать отсрочку по кредитам. И сейчас банки снова рассматривают дополнительную отсрочку на три месяца: июль, август, сентябрь. Каждое обращение от предпринимателя будет рассмотрено в индивидуальном порядке, и если на самом деле бизнесмен не имеет возможности работать, ему пойдут навстречу, - пояснил Бакдаулет Ибраимов. - Если есть вопросы, то можете обращаться к нам.Аслан УтеповМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.