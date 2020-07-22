Скриншот с видео "Ужас! В Атырау что-то распыляют! Мы и так дышим заводами. А тут еще больше травят". Примерно так высказывались атыраусцы, когда по мессенджерам стало распространяться видео, на котором виден грузовой самолет АН-12, "парящий" над нефтяной столицей, и за которым тянулся шлейф черного дыма. Как рассказал начальник инженерно-авиационной службы местного аэропорта Андрей Ким, вчера после обеда с аэропорта взлетал грузовой самолет АН-12. - При взлетном режиме, произошло обычное обогащение смеси, в данный момент у них как правило, идет выхлоп, иными словами выброс. Это обычная ситуация. Почти все самолеты советского производства дают такой эффект. После того как самолет набирает высоту, номинальный режим, черный дым пропадает. Поэтому причин для беспокойств нет, - рассказал Андрей Ким. Qgf2Pfi_F-4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.