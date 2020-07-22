Нарушителем оказался 40-летний житель города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Потасовку водителя авто и работника железнодорожных путей сняли на видео в Уральске Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя  автомашины Mitsubishi, который пытался проехать через железнодорожные пути, несмотря на приближающийся состав. Им оказался 40-летний житель Уральска. – Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. На переезде был установлен автоматический шлагбаум. Он был привлечен к административной ответственности по статье 230 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании" и статье 607 КоАП РК "Нарушение правил проезда железнодорожных переездов". Он должен будет выплатить штраф в размере 20 МРП или более 55 тысяч тенге, по каждой статье по 10 МРП, - сообщили в полиции. Всего в области установлены 12 переездов с автоматическими шлагбаумами, два из которых находятся в Уральске и 10 ручных. Все они охраняются. К слову, что за шесть месяцев этого года на территории ЗКО было зарегистрировано 154 ДТП, в которых 33 человека погибли и 171 человек получили различные травмы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  