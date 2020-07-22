g5sueT-iMpkЛеонид Демяшев, у которого Бобораджаб проживал в течение 15-и лет, говорит, что возвращение Бобораджаба на родину возможно: его память полностью восстановлена, никаких отрицательных проявлений он не видит, в настоящее время, этот парень, вполне здоровый человек, да и всё тут сказано, — заверил врач. В этом году, — говорит Леонид, — Бобораджаба посещали соотечественники. Нет, я не против общения с земляками, но, главное, чтобы общение было полезным для моего подопечного, безо всякой корысти и непонятных намерений. Знакомые мужчины обещали Бобораджабу работу на стройке, но, на самом деле, хотели использовать его в качестве дешевой рабочей силы. Я возразил и категорично отказался от их предложения. - Я всегда ладил с Бахой, опекал его и заботился о нём, как о своем родном сыне. Моё желание – это восстановление документов Бахи и его возвращение на родину. Я хочу, чтобы он всегда был в кругу своих родственников, близких и знакомых, ощущал заботу и любовь своих родных и, конечно, чтобы и нас не забывал, - сказал Леонид Демяшев. Таким образом, пропавший человек 18 лет тому назад был найден в Казахстане. По обращению Леонида Демяшева, сотрудники газеты Tojikiston нашли родных, затерявшегося во времени и пространстве Бобораджаба Джавлиева. Пожилые родители счастливы, они нашли своего ребенка, с которым ожидают долгожданную встречу. Бобораджаб надеется на скорейшее возвращение в родительский дом, но его частичка сердца навсегда останется в ореоле Демяшева Алексея, семья которого лечила и восстанавливала Бобораджаба в течениие 15 лет. Доброта – она не имеет ни границ, ни национальностей. По завершению поисковых мероприятий посольству Таджикистана в Казахстане необходимо принять участие в возвращении Бобораджаба в Таджикистан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
