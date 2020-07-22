Бобораджаба Джавлиев В Атырау нашли гражданина Таджикистана Бобораджаба Джавлиева, который 18 лет назад уехал на заработки в Россию и пропал без вести. Родители мужчины считали, что их сын давно погиб. За это время его супруга одна вырастила пятерых детей, а второй сын уже служит в армии.Леонид Демяшев Сейчас Джавлиев проживает дома у жителя Атырау Леонида Демяшева. В телефонной беседе казахстанец подробно рассказал о судьбе таджикистанца. По его словам, несколько лет назад, гуляя по городу, он увидел человека, лежащего без сознания на тротуаре. Тот был избит, весь в крови, без сознания и без документов. - Я позвонил в полицию. Страж порядка обыскал карманы несчастного, но не нашел никаких документов, удостоверяющих его личность. Затем он посмотрел на меня и сказал: «Он все еще жив. Мы отвезем его в больницу». Я согласился. Моя сестра работает психиатром. Моя жена тоже врач в этой больнице, родственница — специалист по инфекционным заболеваниям в инфекционной больнице. То есть наша семья богата врачами, - отметил в разговоре Леонид Демяшев. Избитого человека мужчина отвез в больницу, при нём не оказалось документов, потому ответственность за него была зарегистрирована на его имя. Осмотрев несчастного, врачи пришли к выводу: «Человек потерял сознание в результате сильного удара по голове». - Я не мог пройти мимо участи, постигшей этого человека, за которым ухаживал уже несколько дней. Сознание к нему вернулось, но он ничего не мог вспомнить, даже своё имя и фамилию. Мою семью по жизни также навещало горе, но мы справлялись с тяжелыми временами, помогая друг другу во всём. Исходя из ситуации, наша семья решила не оставлять в беде незнакомого человека опекать его и помогать ему восстанавливать здоровье, - говорит Леонид. - После выписки его из больницы я поселил его на даче и назвал его Баха. Моя жена хорошая кухарка, мы всей семьей подкармливали больного, убеждая его, если он будет хорошо питаться, то в скором времени обязательно поправится. Он немного окреп и потихоньку стал передвигаться на четвереньках. Время лечения, реабилитации и восстановления здоровья моего подопечного продолжалось под наблюдением «домашних врачей». Так прошло 15 лет. Несколько дней назад Баха сказал мне, что память к нему возвращается, он вспомнил, как его зовут: «Меня зовут Бобораджаба Джавлиев, я с улицы Якуми Май, жил в городе Душанбе», — сообщил мне Баха. Услышав эту хорошую новость, я занялся поиском в интернете телефонных номеров в Таджикистане, - рассказал Демяшев. На родине тут же откликнулись на просьбу найти родственников мужчины. После продолжительных поисков сделать это удалось.родители Бобораджаба Джавлиева Родители Бобораджаба живут в селе Киблаи под Душанбе. Отец мужчины сообщил, что сын уехал на заработки из дома 18 лет назад и пропал. - Я не знаю, жив он или нет. Мы его долго искали, но так и ничего не узнали о его судьбе. Если его убили, значит, его убийца нам неизвестен, - сказал старик. Мать Бобораджаба рассказала, что ее невестка терпеливо ждала своего мужа из России, но он не возвращался. - Мы помогаем невестке, ухаживаем за детьми, купили ей участок земли, выстроили дом, решили помочь ей вернуть старшего сына из армии, указывая вескую причину на данное решение, но нам отказали. На днях пришла в офис за документами, а мне служивый говорит: "Вы знаете, тетя, ваш сын Бобораджаб умер от коронавируса", - сообщила пожилая женщина. Узнав о том, что их сын жив, родители расплакались. Журналисты передали им номер телефона, где сейчас проживает Бобораджаб. Связь была восстановлена, разговор между родственниками состоялся. В скором времени мужчина должен вернуться домой.

Леонид Демяшев, у которого Бобораджаб проживал в течение 15-и лет,

говорит, что возвращение Бобораджаба на родину возможно: его память полностью восстановлена, никаких отрицательных проявлений он не видит, в настоящее время, этот парень, вполне здоровый человек, да и всё тут сказано, — заверил врач.

В этом году, — говорит Леонид, — Бобораджаба посещали соотечественники.

Нет, я не против общения с земляками, но, главное, чтобы общение было полезным для моего подопечного, безо всякой корысти и непонятных намерений. Знакомые мужчины обещали Бобораджабу работу на стройке, но, на самом деле, хотели использовать его в качестве дешевой рабочей силы. Я возразил и категорично

отказался от их предложения.

- Я всегда ладил с Бахой, опекал его и заботился о нём, как о своем родном сыне. Моё желание – это восстановление документов

Бахи и его возвращение на родину. Я хочу, чтобы он всегда был в кругу своих родственников, близких и знакомых, ощущал заботу и любовь своих родных и, конечно, чтобы

и нас не забывал, - сказал Леонид Демяшев.

Таким образом, пропавший человек 18 лет тому назад был найден в Казахстане.

По

обращению Леонида Демяшева, сотрудники газеты

нашли родных, затерявшегося во времени и пространстве Бобораджаба Джавлиева. Пожилые родители счастливы, они нашли своего ребенка, с которым ожидают долгожданную встречу.

Бобораджаб надеется на скорейшее возвращение в родительский дом, но его частичка сердца навсегда останется

в ореоле Демяшева Алексея, семья которого лечила и восстанавливала Бобораджаба в течениие 15 лет. Доброта – она не имеет

ни границ, ни национальностей.

По завершению поисковых мероприятий посольству Таджикистана в Казахстане необходимо принять участие в возвращении Бобораджаба

в Таджикистан.

